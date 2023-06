Dividende der Volksbank steigt

+ © Finkmann/Volksbank Ziehen eine positive Bilanz: (v.l.) die Volksbankvorstände Bernd Meyer und Markus Lüers mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Carsten Fischer sowie dem IT-Experten Ralf Schmitz, der über Sicherheit im Internet referierte. © Finkmann/Volksbank

Gute Nachricht für die 16 686 Mitglieder der Volksbank eG Syke: Sie erhalten drei Prozent auf Geschäftsanteile . Das ist beschlossene Sache.

Landkreis Diepholz. In absoluten Ausnahmezeiten hat die Volksbank Syke ihre Bilanzsumme gesteigert und zahlt ihren Mitgliedern eine höhere Dividende als im Vorjahr. Einstimmig beschlossen die 120 Vertreter auf Gut Varrel, statt bisher zwei nun drei Prozent Dividende zu zahlen. Davon profitieren die mittlerweile 16 686 Mitglieder der Genossenschaftsbank.

In dieser Form war die Vertreterversammlung in Stuhr eine der letzten ihrer Art, weil die Volksbanken Niedersachsen Mitte und Syke sich zusammenschließen wollen. Durch die Fusion – vorgesehen zum 1. Januar 2024 – würde eine Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von knapp 3,3 Milliarden Euro, fast 130 000 Kunden, mehr als 55 000 Mitgliedern und rund 500 Beschäftigten entstehen (wir berichteten). Darüber sollen die Vertreter der beiden Banken unabhängig voneinander im November entscheiden. Deshalb war die Fusion bei der Zusammenkunft in Stuhr kein aktuelles Thema.

Bilanzsumme: Über eine Milliarde Euro

Die dort von Vorstand Bernd Meyer präsentierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 bewiesen jedoch: Die Volksbank kann eine beachtliche Mitgift in die Bankenehe einbringen. Ihre Bilanzsumme liegt weit über einer Milliarde Euro (1 079 Millionen Euro), das für ihre Kunden betreute Geld umfasst mehr als zwei Milliarden Euro (2 054 Millionen Euro) – ein Plus von 1,5 Prozent. Die Kundenkredite summierten sich auf 585 Millionen Euro (Vorjahr: 580 Millionen Euro). „Es lässt sich erkennen, dass die Liquiditätssituation unserer Kundinnen und Kunden in der Breite intakt ist, größere betriebliche Investitionen aber aufgrund des ungewissen Ausblicks zunächst zurückgestellt wurden“, so Bernd Meyer. Andererseits sorgen offenbar immer mehr Menschen für noch schlechtere Zeiten vor, denn die Kundeneinlagen stiegen um 28 Millionen auf nunmehr 823 Millionen Euro.

Unter dem Strich erwirtschaftete die Genossenschaftsbank einen Bilanzgewinn von einer knappen Million Euro (0,9 Millionen Euro). Mit diesem Geld wird laut Beschluss der Fonds für allgemeine Bankrisiken aufgestockt und das Eigenkapital weiter gestärkt. Es umfasste Ende vergangenen Jahres 100 Millionen Euro. Damit sieht Bernd Meyer die Volksbank „sehr gut für die Zukunft aufgestellt“ und außerdem „Spielraum für weiteres Wachstum“.

Inflation: Noch keine Entwarnung

Bewusst ordnete der Vorstand die Zahlen in den globalen Kontext ein und erinnerte an die aufeinanderfolgenden Krisen und Herausforderungen: „Der Krieg in der Ukraine ist vor allem eine menschliche, aber auch eine wirtschaftliche Katastrophe.“ Weltweite, massiv veränderte wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen seien die Folge. Bernd Meyer blickte ebenso auf die Inflationswelle, die zu erheblichen Kaufkraftverlusten führe und damit vor allem einkommensschwache Haushalte treffe: „Auch wenn der Höhepunkt der Inflation dank sinkender Energiepreise mittlerweile überschritten ist, kann von Entwarnung nicht die Rede sein.“

Die Zinserhöhung der EZB im Juli vergangenen Jahres sei grundsätzlich eine gute Nachricht für die Volksbank und ihre Sparer gewesen. Andererseits führten die stark gestiegenen Zinsen neben den erhöhten Bau- und Energiekosten zu einem starken Umsatzrückgang in der Baubranche. Sorgenkind sei vor allem der Wohnungsbau. In Zukunft würden Modernisierungen eine größere Rolle spielen, so Meyer, und es brauche „kluge öffentliche Investitionsanreize“.

Das aktuelle Zinsniveau ermögliche es auf der anderen Seite aber auch, wieder Geldanlagen mit positiver Verzinsung anzubieten. Vermögen über verschiedene Anlageprodukte zu streuen, minimiere dabei Risiken.