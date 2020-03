Dietrich Struthoff in Corona-Quarantäne

VON SIGI SCHRITT

Weyhe – 38,5 Grad Fieber, ein dicker Kopf und ein dicker Hals: Der Weyher CDU-Fraktionsvorsitzende Dietrich Struthoff liegt krank im Bett und denkt über Videokonferenzen in der Kommunalpolitik nach. Struthoff sorgt sich gerade sehr um seine Gesundheit, denn er sei ein „gefährdeter Risikopatient“. „Ich habe eine transplantierte Niere“, erklärt der ehemalige Dialyse-Patient, und nun habe er „alle Symptome der Corona-Erkrankung“ an sich festgestellt, sagt der Christdemokrat.

Seine Frau habe die gleichen Symptome wie er – sie seien nur zeitversetzt aufgetreten. „Ich fahre nirgendwo hin. Es kommt auch niemand“, sagt er. Deshalb habe er seine Hausärztin nur telefonisch konsultiert. Er warte auf eine Nachricht, wann er getestet werden kann.

Struthoff befinde sich seit Dienstag in Quarantäne. Weshalb? Der Erste Kreisrat Wolfram van Lessen habe Struthoff darüber informiert, dass der Weyher sein Haus nicht verlassen soll. „Van Lessen hatte sich nach den ersten Anzeichen in der vergangenen Woche einem Corona-Test unterzogen, und der ist positiv ausgefallen. Montag kam das Ergebnis“, so Struthoff.

Am Donnerstag hatte der Christdemokrat in Barnstorf einen Kreisausschuss geleitet, dabei habe der Erste Kreisrat „zwei Stunden lang neben mir gesessen“, so Struthoff. Es gehe bei solchen Sitzungen freundschaftlich-höflich zu. „Der Erste Kreisrat schenkte Tee ein und reichte Kuchen. Wir redeten miteinander und waren vielleicht nur 30 Zentimeter entfernt.“ Struthoff vermutet, dass er sich während dieser Sitzung angesteckt haben könnte. Er führt dieses Beispiel an, um zu betonen, dass es wichtig sei, Abstand zwischen den Mitmenschen zu halten, mahnt Struthoff. „Ich liege jetzt im Bett und warte auf bessere Zeiten.“ Der Weyher richtet einen Appell an die Mitmenschen, die ohne triftigen Grund unter Menschen gehen, und dadurch anderen schaden – dieser „Wohlstandstrotz“ gegen die Empfehlungen des Bundes und der Länder sei gefährlich.

Landrat Cord Bockhop wundert sich, dass Dietrich Struthoff überhaupt in Zeiten der Corona-Krise auftaucht. Im Vorfeld der Sitzungen haber der Landrat explizit gesagt, dass Vorerkrankte und Risikopatienten nicht kommen mögen. Dieser Aufforderung seien am Montag einige Kreistagsmitglieder nachgekommen. Auch Struthoff hätte zu Hause bleiben können, so Bockhop. Ob sich Struthoff bei van Lessen oder bei einer anderen Person angesteckt hat, sei dabei unerheblich. Risikopatienten sollten lieber an den Eigenschutz denken. 20 von 63 blieben der Sitzung am Montag fern.

Dietrich Struthoff nimmt jetzt die Situation zum Anlass darüber nachzudenken, künftig Sitzungen digital und von daheim etwa als Videokonferenz abzuhalten – ähnlich wie es derzeit die Staats- und Regierungschefs vormachen. „Das muss aber rechtlich abgeklopft werden.“ Selbst digitale Fraktionssitzungen seien nicht möglich, weil das ebenfalls einer Genehmigung bedarf, erklärt Struthoff. Denn dies seien keine Parteiveranstaltungen. Die Treffen würden zur kommunalpolitischen Arbeit zählen. Die rechtliche Grundlage bilde die Niedersächsische Kommunalverfassung. „Darin steht, was wir dürfen und was nicht. Eine digitale Tagung ist nicht vorgesehen“, so Struthoff. In der Tat sehe das Gesetz Videokonferenzen nicht vor, so Marion Wilczek aus dem Rechtsamt der Landkreis-Verwaltung.

Cord Bockhop befindet sich wie Struthoff in Quarantäne, hat aber noch kein Testergebnis, sagt er. Er kann sich Videokonferenzen auf der Arbeitsebene sehr gut vorstellen. Sie könnten bei einem Flächenlandkreis Kohlendioxid-Einsparungen erzielen, wenn zum Beispiel Bürgermeister wegen einer Besprechung viele Kilometer zurücklegen müssten.

Die Öffentlichkeit bei Kreisrats- oder Ausschusssitzungen allein per Video herzustellen, sehe Bockhop skeptisch. So etwas verändere die Sitzungskultur. Einige möchten die mediale Macht einer Kamera nutzen, andere seien eher eingeschüchtert und „sprechen von einer Videoüberwachung“. Und wer entscheidet überhaupt, welche Bilder gesendet würden?, so der Landrat.