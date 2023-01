Diepholzer Platte plus bewegt 100 Tonnen Lebensmittel im Jahr

In der Ausgabestelle der Diepholzer Platte plus im Gemeindehaus St. Michaelis: (von links) Bodo von Bodelschwingh, Lothar Bode, Helga Hamann, Roman Gelwer und Hans-Jürgen Slany. © Jansen

Die Diepholzer Platte plus bewegt viel: 100 Tonnen Lebensmittel im Jahr holen die ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Supermärkten und anderen Spendern ab und geben diese dienstags und freitags kontrolliert in einem Raum im Gemeindehaus St. Michaelis an Bedürftige aus. Diese Lebensmittelmenge hat Bodo von Bodelschwingh errechnet. Er leitet die Platte plus – eine Gruppe von etwa 25 engagierten Bürgern unter dem organisatorischen Dach der evangelischen Kirche. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Platte plus einige Veränderungen bei den „Abholern“ – sprich Nutzern.

Diepholz – Energiekrise, Ukrainekrieg und Inflation führten dazu, dass mehr ältere Menschen den Weg zur Lebensmittelausgabe antraten, weil die Rente nicht mehr reichte. Bodo von Bodelschwingh, Leiter der Diepholz Platte plus, spricht von etwa zehn neuen Nutzern im Monat seit Beginn der Krise.

„Das sind die, die sich hertrauen“, meint Hans-Jürgen Slany, der seit neun Jahren ehrenamtlich bei der Lebensmittelausgabe im Logistik-Team ist – also mit dem Fahrzeug Lebensmittelspenden abholt. Er sieht noch deutlich mehr – vor allem ältere – Bedürftige in der Stadt, die aber aus Scham nicht zur Platte plus kommen. Dabei versuchen die ehrenamtlichen Helfer, die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten.

Treffpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine

Allerdings: Die Bedürftigkeit wird kontrolliert. Wer beispielsweise das „Bürgergeld“ (früher „Hartz IV“) bezieht oder ein vergleichbar niedriges Einkommen nachweisen kann, bekommt den Nutzerausweis. Die Platte plus ist nur für in der Stadt Diepholz gemeldete Menschen da.

„Bürgergeld“ bekommen auch viele der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, von denen etwa 300 in Diepholz leben und die derzeit laut Platte-plus-Mitarbeiterin Helga Hamann die größte Gruppe der Abholer bilden.

Diese Flüchtlinge treffen sich gern zu den Öffnungszeiten der Platte plus auf dem Platz vor dem Gemeindehaus an der Lüderstraße, um sich auszutauschen: „Das ist eine Informationsbörse für Ukrainer geworden“, sagt Bodo von Bodelschwingh und betont: „Viele dieser Kriegsflüchtlinge nutzen die Platte plus nicht lange, sondern suchen sich Arbeit.“

Insgesamt kommen jede Woche mehr als 100 „Abholer“ zur Lebensmittelausgabe – Familien wie Einzelpersonen, Deutsche wie andere Nationalitäten. Diese Nutzer – aufgeteilt für die Öffnungstage Dienstag und Freitag – müssen diszipliniert und pünktlich sein: Um 8.30 Uhr werden die Anmeldungen für den jeweiligen Tag entgegen genommen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen danach die Pakete zusammen – für eine Familie beispielsweise die Menge Lebensmittel, die in einen Wäschekorb passt.

Viel Unterstützung Viele Diepholzer unterstützen die Platte plus. So auch bei der Aktion „Wunschbaum“. Dabei hingen104 Zettel mit Geschenkwünschen von Bedürftigen aus Diepholz an einem Weihnachtsbaum im Famila-Markt. Alle wurden mitgenommen, die Geschenke gekauft und abgegeben. Kurz vor Weihnachten gab die Platte plus – unterstützt von Bürgermeister Florian Marré – die zur Zuordnung mit Nummern versehenen Geschenke an die jeweiligen Bedürftigen aus.

Erfolgreich ist auch die Spendenbox am Pfandautomat im Diepholzer E-Center. Jeden Monat werden laut Bodo von Bodelschwingh Pfandbons im Wert von mehr als 250 Euro hineingeworfen. Seit 2014 seien so etwa 30 000 Euro zusammengekommen.

Diese Regelung behält die „Platte plus“ auch nach der Corona-Zeit bei. Vorher hatten sich die „Abholer“ etwas aus dem Angebot aussuchen dürfen. Das habe manchmal zu Ungerechtigkeiten und Streitereien geführt, wenn bestimmte Lebensmittel aus waren, wenn ein Nutzer später an der Reihe war.

Die „Abholer“ zahlen für die Lebensmittelpakete pauschal einen Eigenanteil von 1,50 Euro pro Erwachsenem und ein Euro pro Kind – maximal sechs Euro je Familie.

1 .137 Bedürftige seit 2010 registriert

Das ehrenamtliche Team der Diepholzer Platte plus ist nach wie vor engagiert. Bodo von Bodelschwingh freut sich, dass in den vergangenen Wochen einige neue Helfer dazugestoßen sind: „Eine schöne Entwicklung.“ Auch sieht von Bodelschwingh die Spendenbereitschaft von Geschäften, Firmen und Privatpersonen nach wie vor sehr positiv.

Sie arbeiten ehrenamtlich für Bedürftige: Das Team der Lebensmittelausgabe Diepholzer Platte plus - hier bei der Weihnachtsfeier. © Platte plus

Die Diepholzer Platte plus wurde im Jahr 2007 gegründet – damals als Ergänzung zur „Diepholzer Platte“, die warmes Essen anbot. Diese Gruppe hat sich aber zwischenzeitlich unter anderem wegen des hohen Alters der Helfer aufgelöst.

Seit 2010 hat die Platte plus laut von Bodelschwingh 1 .137 Bedürftige registriert. Die meisten nutzen die Lebensmittelausgabe nur einige Monate und haben sich dann neu organisiert oder eine Arbeit gefunden.

Die Platte plus ist vergleichbar mit den Tafeln. Sie sei aber als organisatorisch selbstständige Gruppe flexibler, könne selbst über die Verwendung von Spenden entscheiden, so Leiter von Bodelschwingh. Für Transparenz sorgt das evangelische Kirchenkreisamt, das das Geld der Platte plus verwaltet. In den vergangenen Monaten hat die Platte plus laut ihrer Leitung insgesamt 25 000 Euro in ein Fahrzeug und Kühlgeräte investieren können. Was derzeit noch fehlt, ist ein großer, moderner und energiesparender Gefrierschrank.