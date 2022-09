Der Bürgermeister rührt in allen Töpfen

Von: Sven Reckmann

Wer hoch hinaus will, der hat beim Diepholzer Großmarkt die Auswahl: Das 35 Meter hohe Riesenrad thront über allem, lässt es aber vergleichsweise gemächlich angehen. © Reckmann

Der 642. Diepholzer Großmarkt ist eröffnet. Mehr als 500 Ehrenamtliche marschieren zum Festplatz, wo es Böllerschüsse, Freibier und Showkochen gibt.

Diepholz – Sie wissen immer noch, wo der Marktplatz ist, auch nach der langen Zwangspause. Mehr als 500 Vertreter von Vereinen und andere Ehrenamtliche marschierten am Donnerstagabend zum Auftakt des 642. Diepholzer Großmarktes vom Rathaus zum Festplatz, wo die offizielle Eröffnung über die Bühne ging. Zwei Jahre Corona- Zwangspause, in denen die Gäste zu Hause bleiben und Schausteller nicht selten um ihre Existenz bangen mussten. Vielleicht mag der eine oder andere daran gedacht haben, als die obligatorischen Böllerschüsse den Markt eröffneten. Angeführt von den „Redkorps“, die mittlerweile ein stattlicher Klangkörper geworden sind, hatte sich zuvor der beachtliche Umzug vom Rathaus zum Marktplatz gezogen.

„Endlich wieder Trubel auf dem Diepholzer Marktplatz“, rief Bürgermeister Florian Marré in einer kurzen Ansprache vor dem „Power-Express“ und dankte dem Team um Marktmeister Jonas Bramlage für die Vorbereitungen und das gute Zusammenwirken mit dem Marktausschuss und Heino Langhorst an der Spitze. Auch dankte er denen, die im Hintergrund in verschiedenen Funktionen ihren Einsatz leisten – ehrenamtlich oder hauptamtlich – um für die Sicherheit der Großmarktbesucher zu sorgen. „Lasst uns ordentlich feiern, lasst uns Spaß haben, aber lasst uns vernünftig miteinander umgehen“, appellierte Marré an die Marktbesucher.

Die „Redkorps“ voran: Mehr als 500 Menschen dürften am Umzug zum Festplatz teilgenommen haben. © Reckmann

Nächste Amtshandlung des Bürgermeisters war dann der Fassbieranstich im großen Festzelt, den er unfallfrei meisterte. Darin hat er offenbar schon Übung, der Gerstensaft floss recht zügig, es war das Freibier für die Ehrenamtlichen, die an dem Umzug teilgenommen hatten.

Aber damit nicht genug, der Bürgermeister rührt bei diesem Großmarkt noch in weiteren Töpfen. Gleich nach der Eröffnung war er auch beim Show-Kochen auf der neuen Bühne im Zelt „Kulinarische Weltreise“ gefragt.

Unter den Augen von Albero Turrin und zahlreichen Zuschauern zauberte Marré ein Risotto mit Salsiccia und Steinpilzen. Das Ergebnis der Kochkunst oben auf den Bühnenbrettern stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest...

Unter den Augen von „Chefkoch“ Alberto Turrin (l.) machte sich Bürgermeister Florian Marré an die Arbeit. © Reckmann

Blickfang auf dem Markt ist das Riesenrad, das mit 35 Metern Höhe und seinen rundum verglasten Gondeln einen hervorragenden Aus- und Überblick bietet. Das Geschäft ist erst seit Anfang des Jahres in Betrieb, verriet Marktmeister Bramlage.

Wer sich von dem einsetzenden Regen am Abend etwas „trockenschleudern“ lassen wollte, dem war der „Break Dance“ empfohlen oder auch das Fahrgeschäft „Robotix“, in dem die Mutigen in alle möglichen und unmöglichen Richtungen verdreht werden. Weitere Großfahrgeschäfte warten auf die Gäste, dazu ein geschlossenes Buden-Rund. Zum Feiern gibt es drei Festzelte. Das vierte Zelt – die „kulinarische Weltreise“ lädt zum Schlemmen ein und zu regelmäßigen Vorführungen zum Thema Essen und Lebensmittel auf der bereits erwähnten neuen Aktionsbühne.

Neu in diesem Jahr ist auch die Idee des „Papp-Viehmarktes“. Um 11 Uhr sollen heute die von Diepholzer Kindern eigens gebastelten Papp-Tiere auf dem Viehmarkt-Gelände professionell versteigert werden. Wie aus dem Rathaus zu hören war, hat vor allem das Schaf Wilma schon einen großen „Fanclub“. Mal schauen, ob sich das in der Kasse niederschlägt.

Großmarkt: Wie geht es weiter? Der 642. Diepholzer Großmarkt geht am heutigen Freitag weiter um 8 Uhr mit dem Viehmarkt. Die Versteigerung des „Pappviehmarktes“ soll um 11 Uhr beginnen. Zeitgleich steigt im großen Zelt der Frühschoppen der Stadt für geladene Gäste. Als Festredner hat Christian Dürr, Fraktionschef der FDP im Bundestag, seine Zusage gegeben.

Der Großmarkt-Samstag beginnt um 14 Uhr und schließt den Seniorennachmittag im großen Zelt ein, der um 15 Uhr beginnt. Am Samstag findet im Großen Zelt der Seniorennachmittag – veranstaltet vom städtischen Senioren- und Behindertenbeirat – statt. Für musikalische Begleitung sorgt Hans-Hermann Dittmer. Der letzte Markttag am Sonntag beginnt mit dem öffentlichen Autoscooter-Gottesdienst um 11 Uhr.