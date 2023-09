Der Herbst naht: Tipps für die vielleicht letzten Sommerausflüge im Landkreis Diepholz

Von: Florian Adolph

Das Weyher Freibad hat noch bis einschließlich Sonntag, den 10. September geöffnet. © Sigi Schritt

Es wird noch einmal sommerlich im Landkreis Diepholz. Doch wohin am warmen Wochenende ab dem 9. September? Die Kreiszeitung gibt einige Tipps.

Landkreis Diepholz – Meteorologisch gesehen ist der Sommer vorbei – den Eindruck bekommt aber wohl gerade niemand, der das Haus verlässt. Mit Temperaturen um die 30 Grad scheint sich die warme Jahreszeit für ein letztes Hurra erhoben zu haben, bevor sie dem Herbst das Feld überlässt. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was sie an diesem vielleicht letzten warmen Sommerwochenende unternehmen wollen, haben wir ein paar Vorschläge.

Freibäder und Badeseen im Landkreis Diepholz

Was gibt es Schöneres im Sommer, als diesen unter blauem Himmel im kühlen Wasser zu genießen? Da ist es schön zu wissen, dass noch einige Freibäder an diesem Wochenende geöffnet haben. Zum Beispiel das Freibad Weyhe, das Wiehe-Bad Bruchhausen-Vilsen, das Freibad Müntepark in Diepholz, das Freibad Barenburg, das Naturfreibad Kirchdorf, das Hallen-Freibad Wagenfeld oder der Schwimmpark in Twistringen.

Für diejenigen, die lieber in der Natur ihre „Bahnen“ schwimmen, wäre stattdessen vielleicht eher einer der zahlreichen Badeseen die richtige Wahl: der Silbersee in Stuhr zum Beispiel oder der Dümmer See, mit ausgewiesenen Badestränden in Hüde und Lembruch.

Tag des offenen Denkmals im Landkreis Diepholz

Wer am Wochenende mehr Lust auf Kultur hat, hat aber auch keine schlechten Karten. Am Sonntag ist der „Tag des offenen Denkmals“. Es werden somit viele Führungen und Events angeboten, wie am Samstag um 11 und 15 Uhr, wo das Kleinbahn-Museum Bruchhausen-Vilsen sein Archiv öffnet und so einen seltenen Einblick bietet. Samstag und Sonntag kann dann auch gleich eine Dampflokfahrt mit der Museumseisenbahn unternommen werden. Wer Lust hat, könnte sich auch am Sonntag ab 11 Uhr an der noch funktionierenden Technik der historischen Windmühle Labbus in Sulingen erfreuen.

Zum Tag des offenen Denkmals lädt die historische Windmühle Labbus zum Verweilen ein. © Michael Dümer

Dies sind natürlich nur einige Events zum Tag des offenen Denkmals im Landkreis Diepholz. Weitere gibt es auf der offiziellen Webseite: www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Per Rad oder zu Fuß ins Grüne

Für diejenigen, die weder Schwimmen noch in alten Denkmälern verschwinden wollen, wäre vielleicht eine Radtour das Richtige. Es gibt im Landkreis einige ausgeschilderte Radtouren, zum Beispiel die „Erlebnistour Diepholz“, eine Halbtages-Tour die ihren Anfang und ihr Ende am Diepholzer Rathaus nimmt und am Technikmuseum Heede und dem dem Heimatmuseum Aschen vorbeiführt.

Es muss nicht unbedingt per Rad ins Grüne gehen. Ein Spaziergang, vielleicht mit Picknick in einem Park kann auch eine schöne Art sein, einen Sommertag zu verbringen. Zu so einem Spaziergang laden beispielsweise die Walsener Teiche in Barnstorf ein. Die Bäume spenden dort ausreichend Schatten. Zum Radeln und Spazieren empfiehlt sich auch die Kirchdorfer Heide – Norddeutschlands zweitgrößte Heidefläche.

Aber auch bei einer Radtour, zum Beispiel auf dem Weserradweg, kann auf angenehme Art das warme Wochenende verbracht werden. © Michael Dümer

Festivals im Landkreis Diepholz

Wer noch das Open-Air-Feeling erleben will, für den findet am Samstag ab 15 Uhr das „Rock am Kellenberg“, in Hemsloh, Speckendamm 5, statt. Gespielt werden Rockklassiker der 60er bis 80er. Ein Ticket an der Abendkasse kostet 49,90 Euro.

Kurzentschlossene können spontan zum Buez-Spätsommer-Festival gehen mit Kunsthandwerkermarkt, Naturführungen und Live-Musik. Am Samstag geht es ab 14 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr los im Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum, Am Bremer Dreh 1.

Tierparks und Zoos im Landkreis Diepholz

Ob Affen, die durch die Äste kraxeln oder der sibirische Tiger, der die Muskeln spielen lässt, während er über den Boden schleicht; wer sich an wilden Tieren nicht sattsehen kann, für den wäre vielleicht ein Zoobesuch der richtige Zeitvertreib.

Im Tierpark Petermoor Bassum gibt es neben Kattas und Kängurus auch Klettergerüste und Picknickplätze verteilt im Park. Der Tierpark Ströhen hingegen brüstet sich, über 800 Tiere zu beherbergen.