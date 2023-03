Zweite Diepholzer Postfiliale eröffnet

Von: Eberhard Jansen

Teilen

In der neu eröffneten Postfiliale im Diepholzer E-Center, wo auch Dienstleistungen der Postbank angeboten werden: E-Center-Inhaber Stephan Immega mit den Mitarbeiterinnen (von links) Anja Hoge, Birgit Windhorst und Ute Krautwurst. © Jansen

In der Stadt Diepholz gibt es nun wieder das volle Post-Programm. Im E-Center hat am Donnerstag eine zweite Filiale der Deutschen Post eröffnet. In dieser werden auch Dienstleistungen der Postbank angeboten.

Diepholz – Nach der Schließung der Post-Filiale mit drei Bedienplätzen im Diepholzer Kaufhaus Ceka zum Jahresende 2022 hatte sich die im Januar neu eröffnete Filiale im Gebäude des Famila-Marktes am Groweg –im dortigen Tabakwaren- und Zeitschriftengeschäft Niemeyer – als zu klein gezeigt. Hier gibt es nur einen Bedienplatz und keine Dienstleistungen der Postbank.

Diese Lücke wird nun im Diepholzer E-Center an der Thüringer Straße geschlossen. In einem Ladenlokal vor den Markt-Kassen, in dem das Friseurunternehmen Klier bis zu seiner Insolvenz vor etwa zwei Jahren vertreten war, gibt es zwei Bedienplätze der Deutschen Post und des Paketdienstes DHL. Postbank-Kunden können sich hier Bargeld auszahlen lassen und auch einzahlen – ebenso ihre Kontostände erfragen.

Postbank-Dienstleistungen ohne Kontoauszüge

„Kontoauszüge gibt es hier leider nicht“, bedauert E-Center-Chef Stephan Immega. Das liege aber nicht an ihm, sondern an der Postbank, die mehr auf Digitalisierung setze. Die Postbank habe die alten Kontoauszugdrucker aus dem Kaufhaus Ceka entsorgt und im E-Center keine neuen aufstellen wollen.

Im früheren Klier-Friseurgeschäft im E-Center wurde ein Lager- und Tresorbereich für die neue Postfiliale durch eine Zwischenwand abgetrennt. Für die neue Filiale sind nun drei Mitarbeiterinnen des E-Centers zuständig. Diese hatten sich laut Immega für die neue Aufgabe in einer internen Ausschreibung beworben.

Nun wieder drei Post-Bedienplätze in der Stadt

Im Zuge der öffentlichen Diskussion Anfang des Jahres über die Post-Schließung bei Ceka und die neue kleine Filiale im Famila-Gebäude am Groweg hatte Diepholzer bedauert, dass es keine Post mehr in der Innenstadt gebe. „Wir haben hier keinen geeigneten Standort gefunden“, sagte am Donnerstag ein Mitarbeiter der Post während der letzten Einweisung des Filial-Teams im E-Center. Ein Hintergrund: Die Post setzt in ihren Filialen kein eigenes Personal ein, sondern greift auf das des Vermieters zurück, der Provision bekommt

Mit der neuen Filiale gibt es nun wieder – wie bis Ende 2022 – drei Bedienplätze für Postkunden in Diepholz, was die zuletzt zeitweise langen Wartezeiten verringern dürfte: zwei im E-Center und einen im Famila-Gebäude im Geschäft Niemeyer. Die Postfächer für Geschäftskunden bleiben bei Famila.

Öffnungszeiten Die neue Post-Filiale im Diepholzer E-Center an der Thüringer Straße 17 soll in den ersten Tagen – in der Einarbeitungsphase der Mitarbeiterinnen – von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Dann wird die Öffnung laut Stephan Immega erweitert auf die Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Die neue Filiale im E-Center nahm am Donnerstagmittag ihren Betrieb auf. Der geplanten Eröffnung am Vormittag standen Probleme mit der Computertechnik entgegen, die aber gelöst wurden. Bislang war im Diepholzer E-Center nur ein DHL-Paketshop an der Info-Theke vorhanden. Dieser soll in den nächsten Tagen noch zusätzlich geöffnet bleiben.