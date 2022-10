Das 17. Urteil bringt einen Zigarettendieb erneut ins Gefängnis

16 Mal war er schon verurteilt, dann steht ein 42-Jähriger wieder vor dem Amtsgericht in Diepholz. © Jansen

Weil eines seiner Kinder angeblich einen Rollstuhl benötigte, ging ein 42 Jahre alter Mann in Lemförde und Diepholz auf Beutezug. Er hatte es auf Zigaretten abgesehen. Beide Taten scheiterten. Für die Diebstähle und eine Drohung, er würde eine Pistole bei sich haben, musste sich der Mann vor dem Amtsgericht Diepholz verantworten. Seine Ausrede zog dabei nicht, zum insgesamt 17. Mal wurde er verurteilt - überwiegend wegen Diebstahldelikten. Das Gefängnis ist nun wieder seine Heimat.

Diepholz/Lemförde – Erst schlug er in Lemförde zu, dann auch noch in Diepholz: Wegen zweier am 14. Juli 2022 begangener gewerbsmäßiger Ladendiebstähle hatte sich ein 42 Jahre alter Mann aus dem Raum Lingen vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Diepholz zu verantworten. Da er im Anschluss an den Diebstahl in Diepholz einen ihn verfolgenden Mitarbeiter des geschädigten Verbrauchermarktes mit einer Pistole bedroht hatte, lautete die Anklage zudem auf Räuberischen Diebstahl. Die umfassende Beweisaufnahme ließ keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten und führte zur Verhängung einer Freiheitsstrafe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte.

Der überwiegend wegen Diebstahldelikten seit dem Jahr 2015 bereits 16 Mal rechtskräftig verurteilte Angeklagte war erst einen Monat vor der Tatbegehung aus der letzten Strafvollstreckung entlassen worden. Das hinderte ihn nicht, in den Nachmittagsstunden des 14. Juli einen Verbrauchermarkt in Lemförde aufzusuchen und dort Zigaretten im Wert von knapp 300 Euro zu entwenden. Als er beim Verlassen des Marktes von einer Mitarbeiterin verfolgt wurde, entledigte er sich des Diebesgutes und flüchtete zunächst unerkannt.

Gut zwei Stunden später kam es zu einer weiteren Tat in einem Verbrauchermarkt in Diepholz. Dort entwendete der Angeklagte Zigaretten im Gesamtwert von knapp 1 000 Euro. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete die Tat auf einer Überwachungskamera und nahm die Verfolgung des Täters auf. Der junge Mann stellte den Flüchtenden und forderte ihn auf, ihm den Inhalt der mitgeführten Taschen zu zeigen. Der in die Enge getriebene Dieb drohte, dass er eine Pistole bei sich habe. Das war der Zeitpunkt, zu dem der Mitarbeiter sich aus der Situation zurückzog. Der Täter flüchtete unter Mitnahme der Beute.

Im Zuge der unverzüglich eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der Dieb am Bahnhof Diepholz festgenommen und die Beute sichergestellt. Da für den Angeklagten keine Wohnanschrift in Deutschland ermittelt werden konnte, erließ das Amtsgericht Diepholz einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr, der wegen Fortbestand der Gründe auch über den Verhandlungstermin hinaus bestehen blieb.

Der Angeklagte räumte bis auf die Drohung mit der Pistole sämtliche ihm zur Last gelegten Taten ein. Mit großer Theatralik versuchte er, das Schöffengericht davon zu überzeugen, dass er „nie wieder Diebstähle begehen werde“. Er bat um Verzeihung und gab an, „ich habe das für meine Familie getan“. Eines seiner Kinder benötige dringend einen Rollstuhl.

Der Vorsitzende Richter konnte in dieser Einlassung keine Strafmilderungsgründe erkennen. Er führte aus, dass der Angeklagte seit 2015 nahezu durchgängig Diebstähle begangen habe und sich auch durch das Verbüßen von Haftstrafen nicht habe läutern lassen. Tatbegehung und Höhe der Beute ließen nur den Schluss zu, dass der Angeklagte gewerbsmäßig gehandelt hat. Auch hatte der Richter keinerlei Zweifel, dass der Zeuge vom Angeklagten durch die Drohung mit einer Pistole von weiterem Handeln abgehalten worden sei.

Aus diesem Grund sei eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten tat- und schuldangemessen. Wegen der Vielzahl an Vorstrafen und der offensichtlichen gewerbsmäßigen Begehung sei eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht denkbar, so das Gericht. agu