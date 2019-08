Zwei Wohngemeinschaften für Senioren sollen kommen

Diepholz – Eine neue Einrichtung für Senioren baut der Verein „Anna Margareta – Diakonischer Verein Grafschaft Diepholz“ an der Von-Hünefeld-Straße. In dem neuen Gebäude in Diepholz sollen zwei Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige, eine Tagespflege, Wohnungen sowie Büroräume für die Diakonie-Sozialstation als ambulantem Pflegedienst untergebracht werden.

Das Vorhaben erläuterten Vertreter des Vereins, der das Seniorenhaus Anna Margareta (als Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH) betreibt, und weiterer beteiligter Institutionen am Donnerstag unserer Zeitung.

Die Planungen laufen schon seit Monaten, der Bauantrag soll nun bald gestellt werden. Der Verein als Investor hofft, dass bis zum Ende des Jahres in Absprache mit der Diepholzer Stadtverwaltung die Baugenehmigung vorliegt. Baubeginn soll dann im Frühjahr 2020 sein, die Fertigstellung ist für Mitte 2021 geplant.

Um das Angebot für Pflegebedürftige in direkter Nachbarschaft des Seniorenhauses Anna Margareta vergrößern zu können, hatte der „Anna Margareta – Diakonischer Verein Grafschaft Diepholz“ bereits das alte Mehrfamilienhaus Von-Hünefeld-Straße 18 samt Grundstück gekauft. Dieses Haus steht leer und wird abgerissen.

Platz für das neue Gebäude machen auch vier der 35 Bungalows für Betreutes Wohnen. Von diesen vier direkt an der Straße stehenden kleinen Häusern ist nur noch eines vermietet.

Durch den Neubau rücken zwei Institutionen näher zusammen: Die im ambulanten Pflegedienst arbeitende Diepholzer Sozialstation (die demnächst in Diakonie-Station umbenannt wird) und das Seniorenhaus Anna Margareta, das stationäre Pflege anbietet. Beide Institutionen arbeiten gemeinsam unter dem Dach der Diakonie, sind aber völlig selbstständige Einrichtungen.

„Was fehlt, ist ein Verbindungsglied, wenn das Wohnen zu Hause schwer wird, aber ein Einzug ins Heim nicht nötig ist. Diese Lücke soll nun durch einen Neubau in der Von-Hünefeld-Straße direkt neben dem Seniorenhaus geschlossen werden“, erklärte Till Duchatsch, Geschäftsführer des Seniorenhauses Anna Margareta.

Die inhaltliche Ausgestaltung des Gebäudes sieht nach jetzigen Plänen so aus: Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss entstehen jeweils eine Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen. In diesen beiden WGs leben Senioren in einem Mietverhältnis in ihrem eigenen Zimmer mit eigenem Bad, teilen sich aber die Gemeinschaftsflächen und organisieren gemeinsam die notwendigen Hilfeleistungen. Diese werden dann durch einen ambulanten Dienst erbracht.

Im Staffelgeschoss ist eine Tagespflege geplant, in der Menschen aus der Nachbarschaft, aus dem schon bestehenden Betreuten Wohnen des Vereins aber auch aus allen anderen Teilen der Stadt Diepholz den Tag verbringen können.

Für beide Angebote ist die Mitarbeit eines ambulanten Pflegedienst vorgesehen. Daher planen der „Anna Margareta – Diakonischer Verein Grafschaft Diepholz“ mit seinem Seniorenhaus und die von der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai getragene Sozialstation eine Zusammenarbeit.

Pastor Lutz Korn: „Angedacht ist, dass die Sozialstation vom Postdamm in das neue Gebäude umzieht.“

Somit wären alle Formen der Hilfe und Unterstützung eng miteinander verbunden – mit Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

In das neue Gebäude – inklusive Einrichtung – investiere der „Anna Margareta – Diakonischer Verein Grafschaft Diepholz“ etwa vier Millionen Euro, sagte Dietmar Gerding-Reimers, der seit fast 25 Jahren Vorsitzender des Vereins (vormals „Verein für Innere Mission“) ist. Bislang habe sich der Verein auf die stationäre Pflege in seinen Heimen in Diepholz (Anna Margareta) und Rehden fokussiert. „Es gab seit Jahren Überlegungen, dieses Angebot auszuweiten“, so Gerding-Reimers.

Die beiden Wohngemeinschaften in dem neuen Gebäude in Diepholz sind insbesondere für Menschen vorgesehen, deren Pflegebedürftigkeit nicht so hoch ist, dass sie in ein Heim müssen. Möglicherweise ziehen aus dem Seniorenhaus Anna Margareta einige Senioren dorthin um. So entsteht indirekt auch Platz für Menschen mit höherem Pflegegrad.

Die Sozialstation (demnächst Diakoniestation) steht in Konkurrenz zu privaten Pflegediensten und möchte die Zahl der von ihr betreuten Menschen von derzeit etwa 120 auf 200 steigern, so Thomas Butenuth-Grünenbaum, Geschäftsführer Ambulante Pflegedienste im Evangelischen Kirchenamt in Sulingen.

Alle Vertreter der an dem Neubau beteiligten Institutionen betonten: „Das Projekt ist für Diepholz wichtig und richtig und in Bezug auf die demografische Entwicklung ein wertvoller Baustein für die pflegerische Versorgung der Stadt.“

Das Seniorenhaus Anna Margareta an der Von-Hünefeld-Straße in Diepholz hat 99 Pflegeplätze und etwa 90 Mitarbeiter. Neben der stationären Pflege wird Betreutes Wohnen in 35 Bungalows auf dem Gelände angeboten.

Die Namenspatronin des Hauses, Gräfin Anna Magareta (1580 – 1629), war der zuletzt lebende Sproß des einstigen Diepholzer Grafengeschlechts.