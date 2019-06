Zwei Schützen fechten es aus

Christian Lutschan ist neuer König des Diepholzer Schützenkorps

+ Der neue Hofstaat des Diepholzer Schützenkorps um König Christian Lutschan mit Kommando-Mitgliedern. Foto: Reckmann

Diepholz – Früher war mehr Lametta, klar. Aber früher war auch mehr „Wumms“. Wenn die Schützenkönige des Diepholzer Schützenkorps im Müntepark ermittelt waren, dann dröhnten in den vergangenen Jahren Donnerschüsse durch die Stadt, dass die sich die Krähen am Schlossturm die Ohren zuhielten. Diesmal hatte sich das Korps vorgenommen, etwas leiser zu böllern. Und auch wenn die Schüsse auf „D-Böller-Niveau“ gedämpft wurden, so war die Freude am Samstagabend trotzdem ungetrübt: Das Schützenkorps hat einen neuen König: Er heißt Christian Lutschan und ist in der Kompanie Lappenberg zuhause.