Diepholzer Weinfest lockt viele Besucher auf die Schlossinsel / Mit dem Wetter im Bunde

+ Auf der Schlossinsel feierten die Diepholzer ein entspanntes Weinfest. Organisator war die Fördergemeinschaft. Fotos: Reckmann

Diepholz – Ob der italienische Weißwein, den es bei einer Art „Stichprobe“ am Samstagabend beim Diepholzer Weinfest ins Glas gab, wie versprochen „südländische Lebensfreude“ auslöst, ist noch nicht so ganz erforscht. Fest steht aber auf jeden Fall: Die Kreisstadt entdeckte am Wochenende ihr Faible für den Rebensaft (neu): Im Schatten des Schlossturms zelebrierten die Diepholzer zwei entspannte Abende – vielleicht lag es an diesem Tropfen.