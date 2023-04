Reaktivierung: Eisenbahnfreunde im Kreis Diepholz voller Zuversicht

Von: Anke Seidel

Teilen

Parallel zur B 6 verläuft die Bahnstrecke in Syke-Steimke. Auch sie kommt für eine Reaktivierung in Frage. © Anke Seidel

Das Land Niedersachsen hat einen Lenkungskreis Bahnreaktivierung eingesetzt. Im Landkreis Diepholz wird das als positives Signal gesehen.

Landkreis Diepholz – Ausrangiert, aber bei Weitem nicht mehr nur altes Abstellgleis: Die Reaktivierung von Bahnstrecken ist für Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende in Niedersachsen. 20 Tage vor dem Start des 49-Euro-Tickets hat in Hannover der Lenkungskreis „Bahnstreckenreaktivierung“ seine Arbeit aufgenommen.

Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde hofft seit 14 Jahren auf Reaktivierung

Eisenbahnfreunde sind voller Zuversicht, dass in absehbarer Zeit alte Bahnstrecken neu befahrbar sind – Hoffnung gibt es auch im Landkreis Diepholz.

Schon seit 14 Jahren setzt sich das Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB) für die Reaktivierung der gleichnamigen Strecke ein. „Wenn man die Verkehrswende will, muss man auf dem Land anfangen“, sagt Detlev Block vom AEBB-Vorstand. Der Start des Lenkungskreises ist für ihn ein positives Signal.

Gleichzeitig ist es für Eisenbahnfreunde ein Deja-Vu, denn schon vor zehn Jahren gab es ein solches Reaktivierungs-Verfahren. „An dessen Ende stand die Reaktivierung zunächst zweier Strecken in der Grafschaft Bentheim und bei Einbeck“, blickt Christian Budde als Pressesprecher im Wirtschafts- und Verkehrsministerium zurück, sie sind seit einigen Jahren wieder am Netz. 26 Strecken in Niedersachsen standen 2013 auf der Liste für eine mögliche Reaktivierung – darunter auch die Strecke Eystrup-Syke, aber nicht die Strecke Bassum-Bünde.

„Die Voraussetzungen damals waren ganz andere“, blickt Detlev Block zurück, „wir haben in den Jahren danach intensiv daran gearbeitet, unsere Voraussetzungen zu verbessern“. Jetzt liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Darin kommt Professor Volker Stölting von der Technischen Hochschule Köln zu dem Ergebnis, dass eine Reaktivierung der Bahnstrecke Rahden – Sulingen – Bassum volkswirtschaftlich sinnvoll sein könnte. Die Studie empfiehlt, weitere Schritte in diese Richtung zu prüfen. Zudem liegt eine Raumentwicklungsstudie von Prof. Axel Priebs vor. Er argumentiert, dass die Wiederbelebung der Bahnstrecke positive Effekte auf die Entwicklung der Region haben werde.

Laufender Betrieb der Strecke Rahden-Bassum würde 2 Millionen Euro pro Jahr kosten

Um die technischen Voraussetzungen für den Bahnbetrieb zu schaffen, müssten in die Strecke rund 50 Millionen Euro investiert werden. Der laufende Betrieb würde rund zwei Millionen Euro im Jahr kosten. „Dieses Geld müsste erwirtschaftet werden“, so Detlev Block zu den laufenden Kosten. Das könnte durchaus über den Güterverkehr geschehen. Ein Unternehmen habe dem Aktionsbündnis bereits signalisiert, auf die Schiene umsteigen zu wollen – aber auf dem Streckenabschnitt Nienburg-Sulingen. Auch auf dieser Achse rollt kein Zug mehr. „Aber die Strecke ist noch gewidmet“, sagt der AEBB-Vorstandssprecher. Will heißen: Auch sie könnte einen Platz auf der neuen Reaktivierungsliste erhalten.

Ebenso wie die Strecke Eystrup-Syke, die technisch deutlich bessere Voraussetzungen hat. Denn hier rollen noch Züge, wenn auch im beschränkten Umfang. Güterverkehr gibt es regelmäßig auf dem Streckenabschnitt Hoya-Eystrup. Umgekehrt rollen Güterzüge aber auch in die andere Richtung. Außerdem verkehrt der Ausflugszug „Kaffkieker“ auf der Strecke.

Träger ist das kommunale Verkehrsunternehmen VGH mit Sitz in Hoya. Will es am Reaktivierungsprogramm teilhaben? „Wir haben da schon Ambitionen“, so VGH-Geschäftsführer Holger Laurenz auf Anfrage. Zurzeit sei die VGH dabei, ein Betriebskonzept zu erstellen und die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Denn ganz ohne Investitionen geht es nicht: „Die Gleise sind zwar befahrbar, aber die Strecke muss für den Personennahverkehr ertüchtigt werden“, so Holger Laurenz.

Landrat Cord Bockhop: Auf dem Land darf der Individualverkehr nicht verteufelt werden

Derweil ruft Wirtschaftsminister Olaf Lies die Kommunen und auch Aufgabenträger dazu auf, der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) bis Mitte Mai weitere mögliche Strecken für die Reaktivierung zu nennen. Landrat Cord Bockhop ist überzeugt: „Natürlich hält jede Kommune ihre eigene Strecke für besonders geeignet, reaktiviert zu werden.“ Er würde es begrüßen, wenn über das bereits vorhandene standardisierte Verfahren – nach Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten – alle bekannten Strecken zentral geprüft würden.

Außerdem bricht Cord Bockhop eine Lanze für die Landesbuslinien, die gerade erst von vielen Menschen akzeptiert würden. Diese Linien dürften auf keinen Fall wieder eingestellt werden, wenn eine Bahnstrecken-Reaktivierung geplant sei, sondern müssten so lange parallel laufen, bis der Personennahverkehr auf der Schiene verlässlich laufe. Dann müsste genau geprüft werden, wie die Busse als Zubringer zur Bahn effektiv eingesetzt werden könnten.

Klar sei aber auch: „Schiene und Bus wird es nicht vor jeder Haustür geben.“ Deshalb sei der Individualverkehr – sprich das Auto – im ländlichen Raum ein probates Mittel und dürfe nicht verteufelt werden. Der Staat müsse vergleichbare Lebensverhältnisse in Stadt und Land schaffen. Der Schlüssel sei der Breitbandanschluss: „Darauf haben die Menschen im ländlichen Raum einen Anspruch“, so Cord Bockhop. Deshalb müsse Geld aus Berlin und Hannover fließen, um ausnahmslos alle Häuser anschließen zu können.