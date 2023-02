Zustimmung für Ausbau-Pläne des Diepholzer Krematoriums

Von: Sven Reckmann

Teilen

Das Krematorium von Norden aus gesehen. Hier soll die Erweiterung erfolgen. © Archiv

Das Diepholzer Krematorium soll erweitert werden. Was aber keine Erhöhung der Kapazität mit sich bringen wird. Es geht um mehr Lagerflächen und eine Dienstwohnung für den Betriebsleiter. Der zuständige städtische Fachausschuss hat das nötige Verfahren auf den Weg gebracht.

Diepholz – Seit 2017 gibt es im Diepholzer Westen, an der Dieselstraße, eine Feuerbestattungsanlage. Nun wollen die Betreiber das Unternehmen vergrößern. Damit ist jedoch ausdrücklich keine Erweiterung der Kapazität verbunden, sondern die Schaffung zusätzlicher Lagerflächen und sogenanntes „betriebsbezogenes Wohnen“. Gestern beschäftigte sich der städtische Fachausschuss mit dem Thema.

Denn um das Vorhaben umzusetzen, muss das bestehende Plangebiet „Sonderbaufläche Feuerbestattung“ um eine Teilfläche im Norden erweitert werden. Voraussetzung dafür wiederum ist, dass der entsprechende Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan geändert werden. Das Verfahren dazu hat gestern Nachmittag der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität einstimmig weiter vorangebracht. Die Planungen werden jetzt in die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung gegeben.

Das betreffende Grundstück nördlich des bestehenden Krematoriums in einer Planzeichnung. Quelle: Stadt Diepholz © Privat

Der für die Feuerbestattungsanlage aufgestellte Bebauungsplan Nr. 95 „Dieselstraße-Nordost“, um den es geht, war 2016 beschlossen worden. Das Grundstück liegt leicht abgesetzt von den umliegenden gewerblichen Lagen, um einen angemessenen, pietätvollen Betrieb sicherzustellen.

„Der Betreiber ist an die Stadt Diepholz herangetreten mit der Bitte, die nördlichen Flächen als Erweiterungsflächen zu erhalten, sodass er dort Lagerflächen ausweisen kann und dass betriebsbezogenes Wohnen ermöglicht werden kann“, sagte Fachdienstleiter Sebastian Dornieden gestern in der öffentlichen Sitzung im Rathaus.

Eine Lagerhalle werde für Särge, Filtermedien und Aschekapseln benötigt. Der geplante Bau der Wohnung wird so begründet: Durch die Entwicklung des Betriebes und die damit verbundenen Anlieferungen der Bestatter auch außerhalb des Schichtbetriebes und am Wochenende sei eine durchgehende Präsenz des Betriebsleiters vor Ort notwendig. Dessen Anwesenheit sei zudem durch die zeitnahen Ermittlungen der Polizei bei festgestellten Sterbefällen auch an Wochenenden erforderlich.

Die Stadt erachte die Feuerbestattungsanlage als wichtigen Bestandteil der örtlichen Infrastruktur und strebe deshalb eine Erweiterung des Sondergebiets an, heißt es auch in der Sitzungsvorlage. Mit der Bauleitplanung werde ausdrücklich keine Kapazitätserweiterung der Feuerbestattungsanlage ermöglicht.

Im Flächennutzungsplan sind aktuell gewerbliche Bauflächen dargestellt. Zur Erweiterung der Sondernutzung als Feuerbestattungsanlage ist daher, wie auf den südlich angrenzenden Flächen, eine Änderung in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Feuerbestattung erforderlich.

Es werde ganz bewusst ein neues Baufenster errichtet, erklärte Fachdienstleiter Dornieden, das Wohnen ermöglicht und die Lagerräume. „Dort wird kein Anbau entstehen, sondern ein neuer Baukörper“. Die verkehrliche Erschließung soll über das bestehende Grundstück erfolgen.

Die Planung sei richtig und nachvollziehbar, sagte Mark Kürble aus den Reihen der CDU. Das sahen die anderen Ausschussmitglieder offenbar genauso – die Abstimmung verlief einstimmig.