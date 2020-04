Zurück zu den Wurzeln

Corona-Krise: André Pfennig gibt Tipps gegen Langeweile für Jugendliche

+ André Pfennig weiß sich in Corona-Zeiten mit zum Beispiel Müllsammeln zu beschäftigen. Das empfiehlt er auch Jugendlichen. Foto: Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. Mit der Clique treffen? Fehlanzeige. Im Fußballverein trainieren? Keine Chance. Das Jugendcafé besuchen? Unmöglich. Die Corona-Krise schränkt die Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in Diepholz erheblich ein. André Pfennig, Leiter des Jugendbüros in Diepholz, ist sich trotzdem sicher, „dass auch jetzt niemand vor Langeweile eingehen muss“. Er sieht sogar positive Aspekte in der Krise.