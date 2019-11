Münte jetzt mit behindertengerechter Toilette

Der Zugang von Außen in die neue behindertengerechte Toilette in der Münte ist mit einem Euro-Schlüssel möglich.

Diepholz – Die Münte in Diepholz ist jetzt auch mit einer behindertengerechten Toilette ausgestattet.

Bei einer kurzen offiziellen Eröffnung im Kreise von Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie von beteiligten Handwerksfirmen blickte Bürgermeister Florian Marré auf die „Geschichte“ des Umbaus in dem denkmalgeschützten Gebäude zurück. Grundlage war ein einstimmiger Ratsbeschluss Ende September 2018. Baubeginn war im Mai 2019, Abnahme am 27. September.

Die Kosten sind mit 60 000 Euro angegeben.

Die Toilette ist von innen zu den Öffnungszeiten des Café Freiraum“ zugänglich.

Der Zugang von außen ist auch zu anderen Zeiten – zum Beispiel am Wochenende – mit einem sogenannten Euro-Schlüssel möglich. Das Eurozylinderschloss und der Euroschlüssel stellen seit 1986 ein einheitliches Schließsystem für behindertengerechte Anlagen dar, die mittlerweile in Deutschland Österreich und der Schweiz zu finden sind. Berechtigt zum Kauf eines solchen Schlüssel sind behinderte Personen, in ihrem Schwerbehindertenausweis bestimmte Merkzeichen eingetragen haben.

Der Standort der Toilette ist übrigens auch in dem Verzeichnis „Der Locus“ aufgeführt, in dem der „Club Behinderter und ihrer Freunde Darmstadt und Umgebung“ (CBF) 12 000 Standorte für behindertengerechte Toiletten in Europa auflistet.

Durch die Neuaufteilung in einem Teil des Erdgeschosses ist nicht nur die Toilette entstanden, sondern auch ein kleiner Raum, der von Gästen des „Café Freiraum“ genutzt werden kann, zum Beispiel, um in Ruhe Hausaufgaben zu machen.

„Das Ergebnis kann sich sehenlassen“, sagte Marré, der sich zudem freute, dass der Großteil der zwölf beteiligten Firmen aus Diepholz kommt.