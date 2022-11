Ziel: Verbindung zur Zentralklinik

Von: Anke Seidel

Auch wenn die Zentralklinik erst 2028 eröffnet wird, soll die Forderung nach einer ÖPNV-Anbindung schon jetzt im Nahverkehrsplan verankert werden.

Landkreis Diepholz – Er ist ein wichtiges Stellwerk für das Bus- und Bahnnetz im Landkreis Diepholz: Der Nahverkehrsplan des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) wird aktuell für die Jahre 2023 bis 2027 fortgeschrieben, sprich weiter entwickelt. Darin soll schon jetzt eine Forderung für die „angemessene ÖPNV-Anbindung“ an die geplante Zentraklinik in Borwede verankert werden – auch wenn sie erst 2028 in Betrieb gehen soll.

Mit einem einstimmigen Votum unterstrich der Schulausschuss, der unter Leitung von Elke Oelmann (Grüne) am Dienstag im Twistringer Schulzentrum der Haupt- und Realschule tagte, die Notwendigkeit einer angemessenen öffentlichen Verkehrsverbindung zur Klinik, die unbedingt sicher gestellt werden müsse – auch wenn Stephan Kawemeyer (CDU) zunächst vor allem die Linie 158 von Sulingen nach Twistringen-Borwede im Blick hatte.

Bus oder Bahn?

Heinz-Jürgen Michel (Grüne) favorisierte einen Halt der Regio-S-Bahn in Borwede, also eine Verbindung über die Schiene. Aber ob Bus oder Bahn die Klinik anbinden sollen, blieb in der Beschlussempfehlung bewusst offen – um am Ende die bestmögliche Lösung zu erreichen. Genau die wünschte sich Stephan Kawemeyer ebenso für eine Verbindung zwischen Diepholz und Vechta. Er wollte den Busverkehr zwischen den beiden Städten so gestaltet wissen, dass eine optimale Verbindung zum Diepholzer Bahnhof entsteht. Außerdem forderte er für Diepholz einen IC-Systemhalt.

Chancen für IC-Systemhalt schlecht

Natürlich könne man diesen Systemhalt gleich mit verankern, erklärte Jens Heidenreich als Verkehrsexperte in der Kreisverwaltung. „Aber momentan sieht es schlecht aus“, beschrieb er die aktuellen Realisierungschancen – auch für die Verlängerung der Regio-S-Bahn von Twistringen nach Diepholz. Mit ihr würde eine halbstündige Zugverbindung zwischen der Kreisstadt und der Hansestadt Bremen geschaffen. Aber die Landesnahverkehrsgesellschaft, zuständig für diese Verbesserung, hatte besagte Verlängerung erst vor wenigen Monaten abgelehnt (wir berichteten).

Diepholz und Vechta verbinden

Wegen der Verbesserungen der Busverbindung zwischen Diepholz und Vechta sei er im Gespräch mit der dortigen Kreisverwaltung, berichtete Jens Heidenreich – und erhielt von Heinz-Jürgen Michel einen weiteren Impuls: Die Reaktivierung der Bahnstrecke Bassum-Sulingen-Rahden-Bünde müsse unbedingt in den Nahverkehrsplan aufgenommen werden. Doch das, so erläuterte Jens Heidenreich, sei aktuell nicht möglich: Zunächst müsse die Landesnahverkehrsgesellschaft die Realisierungschancen noch einmal abwägen. Ein „zweiter Anlauf“ sei geplant.

„Nicht in Stein gemeißelt“

Für Jürgen Borchers (SPD) war der für vier Jahre geltende, neue Nahverkehrsplan ein „lebender Prozess“. Er war überzeugt, dass weitere Änderungen in diesem Zeitraum möglich sein müssten. Die aktuellen Festsetzungen sah er „nicht in Stein gemeißelt“. Die SPD stimmte – wie bereits die CDU nach Aufnahme der Änderungen – zu. Auch die Grünen sagten „Ja“.