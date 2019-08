Diepholz/Vechta – Die Krankenhäuser Vechta und Lohne im Nachbarlandkreis Vechta sollen in einer Zentralklinik zusammengefasst werden – womöglich an der B 69 und direkt vor den Toren von Diepholz. Konkurrenz für das Zentralkrankenhaus-Projekt im Landkreis Diepholz? „Unsere Überlegungen bleiben, so wie sie sind, bestehen“, erklärte Landrat Cord Bockhop auf Anfrage.

Der Vechtaer Plan sei für ihn nicht ganz neu, sagte Bockhop. „Das ist keine Überraschung.“ An den Plänen des Landkreises Diepholz ändere sich nichts, so der Landrat. Auch wenn im Landkreis Vechta schon 2021 mit dem Bau der Zentralklinik begonnen werden soll – und damit Jahre früher als im Landkreis Diepholz, der zurzeit drei Klinikstandorte hat und sie zentral bündeln will. „Wir müssen uns um unsere Versorgung und um unsere Geburtshilfe kümmern, es geht um unsere Bürger!“, so der Landrat. Bis zum Ende des Jahres soll der Kreistag demnach die notwendigen Beschlüsse für die Zukunftsstrategie Zentralklinik treffen. „Dann können wir nach und nach in die Umsetzung gehen – in die eine oder die andere Richtung“, erklärte Cord Bockhop abschließend. sdl