„Zeichen der Wertschätzung“

Diepholz - Von Sven Reckmann. Böiger Herbstwind und ein plötzlich einsetzender Regenschauer „beschleunigten“ die feierliche Einweihung einer neuen Tafel auf dem Hallenbad-Kreisel in Diepholz ein wenig. Im Kreis von Offiziellen von Rat und Verwaltung sowie der Bundeswehr enthüllten Bürgermeister Florian Marré und der Standortälteste beziehungsweise Kommandeur Oberst Stephan Kramer in der Mitte des Kreisels ein neues großes Wappen des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2 aus Edelstahl. Es soll – stellvertretend für alle Einheiten auf dem Diepholzer Fliegerhorst – die Verbundenheit zwischen der Kreisstadt und der Soldaten auf dem Fliegerhorst unterstreichen.

„Wir wollen damit zeigen, dass wir eine gelebte Partnerschaft haben“, sagte Marré in einer kurzen Ansprache.

Dass das neue Wappen ausgerechnet auf dem Hallenbad-Kreisel aufgestellt wurde, hat einen Hintergrund: Dort steht bereits die große Uhr, die an die Patenschaft zu Starogard Gdanski erinnert und im kommenden Jahr soll hier, so war zu erfahren, auch das 50-jährige Bestehen der Patenschaft zu Thouars abgebildet werden. Dann wäre dieser zentrale Verkehrsknotenpunkt zu einem „Platz der Patenschaften“ geworden.

Nach der Enthüllung hatte die Bundeswehr die Gäste auf den Fliegerhorst eingeladen. Mit einem Bus fuhren die Vertreter von Rat und Verwaltung über das Kasernengelände, wo Oberst Kramer die jüngst abgeschlossenen und laufenden Baumaßnahmen vorstellte, die dazu führen, dass der Diepholzer Fliegerhorst zu einem der größten Standorte der Lagerlogistik der Bundeswehr wird. Nach früheren Angaben aus dem Bundesverteidigungsministerium werden in Diepholz innerhalb von fünf Jahren etwa 13 Millionen Euro investiert.

In „Halle 41“ wurde ein Hubschrauber des Typs CH-53 besichtigt, der hier gerade zur Wartung steht.

Bei einer Abschlussrunde im Casino stellte Kramer seinen Nachfolger vor: Am 10. Oktober wird Oberst Jörg A. Tönges – zuvor stellvertretender Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 1 in Manching – neuer Kommandeur in Diepholz.

Dabei nutzte Kramer auch die Gelegenheit, seinen Besuchern für das Aufstellen des Wappens auf dem Kreisel zu danken. Dies sei „ein Zeichen der Wertschätzung“, freute sich Kramer.

Auch auf dem Fliegerhorst gibt es übrigens ein Symbol für die Verbindung zwischen Stadt und Bundeswehr, den „Baum der Patenschaft“. Dieser wurde der Bundeswehr 2017 noch vom ehemaligen Diepholzer Bürgermeister Dr. Thomas Schulze überreicht. Ein Stein mit Inschrift weist auf die Patenschaft hin, die sich nicht zuletzt darin zeigt, dass der Diepholzer Stadtrat einmal pro Wahlperiode eine Sitzung auf dem Fliegerhorst durchführt.