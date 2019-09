Zehn Einsätze pro Tag

Die Rettungswache in Wehrbleck wird weiter genutzt, auch wenn der Rettungswagen – wie geplant – zunächst für sechs Monate tagsüber in Ströhen stationiert sein soll. Das Foto zeigt Dirk Seifert (Rettungsdienst Landkreis Diepholz), Fachdienstleiter Klaus Speckmann und Kreisbrandmeister Michael Wessels. Foto: Anke Seidel

Landkreis Diepholz – Es ist ein Ehrenamt, aber genau das ist stark gefragt an manchen Tagen: Allein am Dienstag mussten Einsatzkräfte zehn Mal ausrücken. Noch während Kreisbrandmeister Michael Wessels im Fachaussschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit die bisherige Einsatzbilanz für 2019 präsentierte, löste sein Melder aus.

Fünfmal hatte die Feuerwehr am Dienstag Bäume von Straßen holen müssen – als Folge des Sturms, der über den Landkreis hinweggefegt war. Außerdem hatten sie einen Wohnungsbrand in Syke gelöscht, ebenso zwei Kleinbrände. In einem Fall war ein Gärhaufen in Brand geraten, in einem zweiten Fall hatten dampfende Gärreste eine Gefahr gebildet.

Insgesamt 1 479 Einsätze hatten die Feuerwehr in diesem Jahr bisher geleistet, sprich 572 Brände gelöscht und 630-mal technisch Hilfe geleistet; hinzu kamen 277 Fehlalarmierungen. Die Einsatzzahlen steigen – so lautete die Botschaft des Kreisbrandmeisters. Denn im Mittel hatten die Feuerwehren im Landkreis Diepholz in den vergangenen Jahren 1 730 Einsätze geleistet. Zwar fehlen daran noch 251, aber bis zum Jahresende sind es noch mehr als drei Monate.

Auf der Tagesordnung des Fachausschusses standen außerdem Interimslösung und neue Rettungswache in Hüde (wir berichteten), die politisch auddrücklich begrüßt wurden – ebenso wie die Verlegung des Rettungswagens von Wehrbleck nach Ströhen. sdl