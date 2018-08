Zahlen, Daten und Empfehlungen auf 162 Seiten

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Klimaschutz ist eine freiwillige Aufgabe von Kommunen. Trotzdem hat der Rat der Stadt Diepholz im Juli 2016 beschlossen, ein Klimaschutzkonzept erstellen zu lassen. Das Ergebnis liegt nun vor. Auf 162 Seiten stehen in dem Werk Zahlen, Statistiken und Empfehlungen, wie Diepholz einen Beitrag zum Erreichen von Klimaschutzzielen leisten kann, zusammengefasst.

Das fertige Integrierte Klimaschutzkonzept, das vom Bund gefördert wird, stellte Bau-Fachdienstleiterin Stefanie Becker in der öffentlichen Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt allein vor. Vom beauftragten Osnabrücker Büro war niemand da. Laut Becker war das Büro „nicht fähig genug“ – das habe sich bei der Erarbeitung des Konzeptes gezeigt.

Ziel des Klimaschutzkonzeptes ist, auf Basis einer Datenerhebung und -aufbereitung Klimaschutz-Ziele für verschiedene Bereiche der Stadt zu setzen und einen entsprechenden Handlungskatalog zur Erreichung der Ziele zu erhalten. Es umfasst einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren.

In der Vorlage für die Ausschusssitzung schreibt die Stadtverwaltung: „Die Stadt Diepholz hat sich schon frühzeitig mit klimarelevanten Themen beschäftigt. Im Westen der Stadt wurde 1990 ein erster Windpark mit vier Anlagen (à 70 Kilowatt) durch die Stadtwerke Huntetal erstellt. Etwa zeitgleich mit dem Start der Lokalen Agenda 21 wurde bereits im Jahr 1991 ein umfassendes städtisches Programm zur Förderung regenerativer Energien aufgelegt. Dieses Programm wurde 1998 durch ein gemeinsames Förderprogramm für Energiesparmaßnahmen der Stadt Diepholz und der Stadtwerke Huntetal abgelöst. Gefördert wurden Solaranlagen, die Umrüstung auf Brennwerttechnologie und Wärmedämmung. Erste Erfolge bei der CO2-Reduktion waren zu verzeichnen“, so die Verwaltung.

Auch die Stadt selbst trug in der Praxis etwas zum Klimaschutz bei: Sie installierte auf dem Rathaus eine Fotovoltaikanlage, setzte Nahwärmekonzepte in zwei Baugebieten um, investierte in energiesparende Straßenbeleuchtung und Heizanlagen sowie in umfangreiche Verbesserungen der Kläranlage. Sie ist Mitglied im Städtequartett Damme, Diepholz, Lohne und Vechta, das den Natur- und Umweltschutz als eines der vier Schwerpunktthemen benennt. Der Anteil regenerativer Energie an der Strom-Netzlast betrug 2015 laut den Stadtwerken Huntetal 45 Prozent.

Auftakt zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes war am 14. Juni 2017 im Diepholzer Kino mit einer Podiumsdiskussion und dem Film „Power to change“. Die Resonanz der Bürger an dieser Veranstaltung war überschaubar. Workshop-Phasen mit der Politik, den Teilnehmern des Business-Frühstücks und einer Projektschulklasse folgten.

Für Beschluss zu spät

Im Ausschuss nannte Stefanie Becker nun beispielhaft Zahlen aus dem Konzept. So werden 80 Prozent der Fläche in Diepholz landwirtschaftlich genutzt, nur neun Prozent sind bebaut. Becker führte auch aus, dass Diepholz in den Jahren 1990 bis 2013 mehr Energie verbraucht habe als vergleichbare Städte. Grund: Die Zahl von Industrie- und Gewerbebetrieben ist in dieser Zeit stark gewachsen. Der Energieverbrauch stieg somit zwischen 1990 und 2013 von 534,3 Gigawattstunden auf 662,2 Gigawattstunden – um knapp 24 Prozent.

Eine Empfehlung, dass der Rat das Integrierte Klimaschutzkonzept beschließt, gab der Ausschuss noch nicht, denn nach neun vorangegangenen Tagesordnungspunkten war es zu spät geworden. Laut Satzung sind solche Sitzungen nach dreienhalb Stunden zu beenden.

Somit gibt es am Mittwoch, 22. August, ab 16 Uhr im Rathaus eine neue öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt, in der das Klimaschutzkonzept im Mittelpunkt steht.