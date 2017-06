Zahl der Helfer in Aschen steigt und steigt

Derzeit packen 450 Freiwillige mit an

+ © Schmidt In der Tagcafeteria gibt es leckere Torten. Das Team um Birgit Althoff (r.) verkauft die Werke von 108 Bäckerinnen. © Schmidt

Aschen - Ohne sie wäre das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Aschen undenkbar: die freiwilligen Helfer. Ob am Bauhof, hinter den Verkaufstresen oder an der Essensausgabe – es gibt immer etwas zu tun.