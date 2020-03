Zäsur im Rettungsdienst

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beim Rettungsdienst Partner des Landkreises Diepholz. Doch jetzt schreibt der Landkreis diese Leistung aus juristischen Gründen neu aus – europaweit. Deshalb könnten sich auch Rettungsdienst-Anbieter aus Italien oder Portugal bewerben. Theoretisch.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz – Rund um die Uhr einsatzbereit für Menschen in Not: Sieben Rettungswachen betreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Landkreis Diepholz und ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein fester Partner des Landkreises Diepholz. Doch ob genau diese Partnerschaft ab dem kommenden Jahr fortgesetzt werden kann, ist zurzeit noch unklar. Der Landkreis muss den Rettungsdienst aus juristischen Gründen neu ausschreiben – europaweit.

Klaus Speckmann, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bevölkerungsschutz, hat die Mitglieder des Fachausschusses für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit bereits über das Verfahren informiert. Ganz bewusst hat sich der Landkreis für diese europaweite Ausschreibung einen erfahrenen Partner an die Seite geholt: eine auf diesen Bereich spezialisierte Anwaltskanzlei aus Köln.

„In wenigen Tagen wird die Ausschreibung eröffnet“, so Klaus Speckmann auf Anfrage. Für acht Jahre (mit Option für weitere vier Jahre) wird der Rettungsdienst vergeben. Bis Ende April können Bewerber dann ihre Angebote abgeben. Sie müssen hohe Anforderungen erfüllen.

Von der Sprache ganz zu schweigen: „Amtssprache ist Deutsch“, so der Fachdienstleiter. Das gesamte Verfahren mit allen Feinheiten wird auf Deutsch abgewickelt – ein Faktum, das für Interessierte aus dem Ausland ein erstes Qualitätskriterium bedeutet.

„Außerdem ist der sogenannte erweiterte Rettungsdienst Bestandteil der Ausschreibung“, so Klaus Speckmann. Bei größeren Schadensfällen – wie zum Beispiel ein Busunfall mit Verletzten und psychisch Belasteten – muss der Träger des Rettungsdienstes zusätzliche Kräfte und zusätzliches Personal bereitstellen. „Das sind in der Regel Ehrenamtliche“, kommentiert Klaus Speckmann.

Ein weiterer entscheidender Punkt: die Ausbildung von Nachwuchskräften wie Notfallsanitäter, die der Träger des Rettungsdienstes ebenfalls gewährleisten muss – damit der Personalbedarf im Rettungsdienst auch mittelfristig gedeckt werden kann.

Klaus Speckmann bilanziert: „Das ist insgesamt eine Leistung, die eine Menge abverlangt.“ Deshalb, so die Einschätzung des Fachdienstleiters, ist mit Bewerbungen aus dem Ausland nicht unbedingt zu rechnen: „Die Erfahrungen zeigen, dass Bewerber im weitesten Sinne aus der Region kommen.“

Wer das DRK im Landkreis Diepholz kennt, der weiß: Diese Hilfseinrichtung erfüllt alle der genannten Kriterien – und wird sich selbstredend an der Ausschreibung beteiligen, wie Ulrike Hirth-Schiller als hauptamtliche Vorsitzende bestätigt: „Wir haben den Rettungsdienst im Landkreis Diepholz aufgebaut und maßgeblich geprägt.“ Grundsätzlich sei das DRK dem unmittelbaren Dienst am Menschen in Not verpflichtet.

Die gemeinnützige Gesellschaft, die das DRK dafür gegründet hat, ist ein elementares Standbein des Kreisverbands Diepholz. 120 Beschäftigte arbeiten in den rettungsdienstlichen Einrichtungen des DRK – sprich in den Rettungswachen in Leeste, Syke, Bassum, Sulingen und Diepholz sowie in den Außenstellen Hüde und Diepholz.

Rettungswachen bestehen außerdem in Bruchhausen-Vilsen, Wehrbleck/Ströhen, Drentwede und Stuhr-Brinkum – allerdings an diesen vier Standorten in Trägerschaft der Rettungsdienst-Gesellschaft des Landkreises Diepholz, eine Tochtergesellschaft des Landkreises. Für sie gilt die Ausschreibung deshalb nicht.

Zurück zum DRK-Kreisverband, der über hunderte von ehrenamtlichen Helfern für Notfälle verfügt. „Wir organisieren außerdem flächendeckend die Erste-Hilfe-Ausbildung“, so Ulrike Hirth-Schiller. Ehrenamtlich engagieren sich DRK-Mitglieder ebenso im Blutspendedienst oder in der Seniorenbetreuung.

Der DRK-Kreisverband hat insgesamt fast 10 000 Mitglieder. Außerdem betreibt der Verband 14 Kindertagesstätten sowie vier Seniorenheime, acht ambulante Dienste sowie fünf Tagespflegen und zwei Zentralküchen (Barrien und Barnstorf). Deren Mitarbeiter versorgen insgesamt 1 600 Menschen täglich mit Mahlzeiten.