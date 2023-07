Wüste Schlägerei auf dem Schulparkplatz und eine Falschaussage

+ © Bartels Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Diepholzer wurde eingestellt. © Bartels

Eine Falschaussage hat einen 23-jährigen Diepholzer vor das Schöffengericht gebracht. Die Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung war letztlich nicht haltbar.

Diepholz – Ein feucht-fröhlich begonnener Abend in einer Diepholzer Bar endete Anfang Dezember 2021 in einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Diepholz. Weil der 23-jährige Angeklagte seinen Kontrahenten dabei mit einer Schusswaffe bedroht und mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben sollte, wurde nun vor dem Schöffengericht in Diepholz Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Seine mittlerweile getrennt von ihm lebende, zwei Jahre ältere Ehefrau war ebenfalls angeklagt, da sie das bereits am Boden liegende Opfer mit Pfefferspray besprüht haben soll.

Alle fünf männlichen, an der späteren Tat beteiligten jungen Männer hatten in einer Bar in Diepholz zusammen gefeiert. Neben ausgiebigem Alkoholgenuss soll dort auch Kokain konsumiert worden sein. Aus nicht geklärter Ursache kam es im Verlauf der Nacht zwischen dem jetzt Angeklagten und einem 29-jährigen Diepholzer zum Streit. Man kam überein, die Angelegenheit auf dem nahen Schulparkplatz zu klären. Die drei jetzt vom Gericht als Zeugen gehörten Männer begaben sich ebenfalls zu dem Parkplatz – ihren Angaben zufolge, um zu schlichten.

Tatsächlich kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem jetzt Angeklagten und dem als Nebenkläger auftretenden „Schlichter“. Nach dessen Angaben wurde er bei dem Versuch, die beiden streitenden Kontrahenten zu trennen, von dem 23-jährigen Diepholzer, mit dem er eigentlich befreundet war, massiv angegriffen. Unter fortlaufenden Drohungen sei ihm eine Schusswaffe an den Körper gedrückt und später an den Kopf gehalten worden. Später sei er mit einem Teleskopschlagstock zu Boden geschlagen worden. Als er sich in dieser hilflosen Lage befand, sei die bis dahin im Auto wartende Ehefrau des Angeklagten dazugekommen und hätte ihm eine „volle Ladung Pfefferspray“ ins Gesicht gesprüht. Die Nachfrage der Verteidigung, ob er sich denn sicher sei, dass die Frau überhaupt ausgestiegen sei, beantwortete der Zeuge mit „zu einer Million Prozent“.

Durch den Angriff habe er Verletzungen am gesamten Körper erlitten. Später habe er an der Schulter operiert werden müssen. Dort sei ein bleibender Schaden entstanden.

Das angeklagte Ehepaar bestritt diese Vorwürfe. Der Angeklagte räumte über seinen Verteidiger seine Beteiligung an der Schlägerei ein. Eine Schusswaffe habe es nicht gegeben. Das Schlagwerkzeug hätte sein Kontrahent mitgeführt und er habe es ihm entwinden können. Die Verteidigerin der angeklagten Ehefrau bestritt jegliche Tatbeteiligung. Ihre Mandantin hätte lediglich ihren Ehemann mit dem Auto zum Parkplatz gefahren. Sie habe das Fahrzeug während der Auseinandersetzung nicht verlassen.

Der ursprüngliche Kontrahent des Angeklagten, der 29-jährige Diepholzer, erklärte, nicht aussagen zu wollen. Seine Familie habe gesagt, er solle sich nicht einmischen. Der Angeklagte sei ein Freund aus Kindertagen, der Nebenkläger der Bruder seiner Lebensgefährtin.

Es waren mehrere ernsthafte Ermahnungen und Hinweise in rechtlicher Hinsicht seitens des Gerichts erforderlich, um den jungen Mann, dem ausdrücklich kein Zeugnisverweigerungsrecht zustand, zu einer Zeugenaussage zu bewegen. Letztendlich räumte er ein, seinerzeit in der polizeilichen Vernehmung gelogen zu haben. Der Angeklagte habe nicht, wie ursprünglich behauptet, eine Sturmhaube getragen. Es seien auch keine Waffen, gleich welcher Art, von ihm mitgeführt oder benutzt worden. Auch sei der Angriff von seinem Schwager begonnen worden und der Angeklagte habe lediglich zurückgeschlagen. Auf den Hintergrund der Falschaussage angesprochen, gab der Zeuge an, seinem Schwager habe helfen zu wollen. Er sei ja schließlich der Bruder seiner Freundin. Jetzt sei das Verhältnis zu seiner Freundin beendet und er könne die Wahrheit sagen. Zur Angeklagten befragt, gab er an, dass diese sehr wohl aus dem Auto ausgestiegen sei und Pfefferspray auf die Beteiligten gesprüht habe.

Ein weiterer, als Zeuge gehörter 34-jähriger Diepholzer bestätigte diese Angaben. Der Nebenkläger habe zuerst geschlagen, und zwar mit einem sogenannten Totschläger. Diesen hätte der Angeklagte ihm entwinden können. Aufgrund dieser Aussagen ließ sich die Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-Jährigen nicht aufrechterhalten. Seine Beteiligung an der Schlägerei war als geringfügig anzusehen. Das Verfahren wurde eingestellt. Das Verfahren gegen die Ehefrau wurde unter Verhängung einer Geldauflage von 1800 Euro vorläufig eingestellt. agu