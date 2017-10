Würstchen für mehr als 300 gestrandete IC-Passagiere

Sturmschaden: Zug im Diepholzer Bahnhof gestoppt / DRK und Feuerwehr helfen

+ © Jansen Seit Mittag saßen die Passagiere des IC 2028 auf dem Diepholzer Bahnhof fest. Gegen 19.30 Uhr am Donnerstagabend bekamen sie heiße Würstchen und Getränke von Feuerwehr und DRK. Kurz vor 20 Uhr konnten die Bahnkunden mit sechs Bussen weiter nach Hamburg fahren. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. In Kiel sollte Endstation sein. Doch diese war am Donnerstag kurz nach Mittag vorerst in Diepholz: Im Bahnhof stoppte ein Intercity mit 450 Passagieren an Bord. Grund war ein Oberleitungsschaden auf der Strecke, den das Sturmtief „Xavier“ verursacht hatte. Am Abend wurden die noch verbliebenen mehr als 300 Passagiere von DRK und Feuerwehr mit Lebensmitteln versorgt, bevor sie dann mit sechs Bussen weiter nach Hamburg fahren konnten.