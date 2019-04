„Wollen selbst mitgestalten“

Die Stadt Diepholz hat vier aneinandergrenzende Grundstücke im Bereich der Langen Straße gekauft. Damit will sie das Heft zur Entwicklung in diesem Bereich selbst in die Hand nehmen. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die Stadt Diepholz will sich nicht mehr allein auf Investoren verlassen, sondern nimmt das Heft zur Entwicklung der Innenstadt selbst in die Hand: Vier aneinandergrenzende Grundstücke an der Langen Straße mit einer Gesamtgröße von 3 700 Quadratmetern hat die Stadt gekauft.

Den Anfang hatte sie schon vor einigen Monaten mit dem Grundstück Lange Straße 7a/8 gemacht (wir berichten). Das Erdgeschoss des darauf stehenden alten Hauses war ehemals vom Modeunternehmen Gerry Weber angemietet. Neben diesem Grundstück sind nun auch das Grundstück „Arko“ (an der Ecke Wellestraße) und die beiden dazwischenliegenden Grundstücke im Eigentum der Stadt.

„Wir wollen die Sanierung und Umstrukturierung unserer Innenstadt selbst mitgestalten. Wir glauben an eine erfolgreiche Zukunft unserer Innenstadt“, erläutert Bürgermeister Florian Marré am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung die Motivation der Stadt.

Michael Klumpe, derzeit Projektleiter des Städtebauförderprogrammes, ergänzte: „Der Onlinehandel und das damit veränderte Einkaufsverhalten haben massive Auswirkungen auf die Innenstädte. Wir müssen unsere Innenstadt daher nicht nur sanieren, sondern auch umstrukturieren, wenn sie in Zukunft attraktiver werden soll. Während in der Vergangenheit Innenstädte wesentlich durch den Einzelhandel geprägt wurden, so müssen in Zukunft vermehrt auch gastronomische Betriebe, kleinere Handwerksbetriebe oder auch allgemeine und soziale Dienstleistungen ihren Platz in der Innenstadt finden. Eisdiele, das Stadtcafé oder auch die ,Körstube’ ergänzen schon heute die häufig familiengeführten Einzelhandelsbetriebe und sind ein belebendes Element für die Innenstadt.“

Gemeinsam mit Bürgern, Fachleuten und der Politik sollen in den nächsten Wochen und Monaten erste Ideen für mögliche Nutzungen und Gestaltungen des nun stadteigenen Bereiches in „1a-Lage“ erarbeitet werden.

Der Einstieg in diesen Prozess soll im Rahmen der öffentlichen Auftaktveranstaltung „Innenstadtsanierung“ am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Diepholzer Rathaus erfolgen. Im weiteren Verlauf seien beispielsweise Architektenwettbewerbe oder Investorenwettbewerbe denkbar.

„Gute Entscheidungen benötigen Zeit und eine intensive Vorbereitung. Dies gilt insbesondere auch für ein Projekt an dieser zentralen Stelle der Stadt. So etwas lässt sich nicht in wenigen Monaten planen und umsetzen“, sagte Bürgermeister Marré. Er gehe von einem mehrjährigen Projekt aus und ist gegen „Schnellschüsse“.

„Die Zwischenzeit wollen wir jedoch sinnvoll nutzen. So suchen wir für das Gebäude Lange Straße 11 einen Imbissbetreiber, der beispielsweise Pommes und Currywurst anbietet. Ebenso können wir uns sehr gut vorstellen, dass wir Gründerinnen und Gründern mit kostengünstigen Räumen und ergänzenden Dienstleistungen Rückenwind geben“, so Marré. Zudem sei es Wunsch der Stadt, dass die Mieter ihre Geschäfte – Süßwarenladen und China-Imbiss – bis auf Weiteres fortführen können. Derzeit sind zudem drei Wohnungen in den Gebäuden vermietet.

Für die Ankäufe hat die Stadt Diepholz insgesamt 1,09 Millionen Euro in die Hand genommen, wovon 670 000 Euro Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln sind. Diese Mittel stehen der Stadt Diepholz seit Herbst 2019 durch die Aufnahme in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zur Verfügung und werden zu je einem Drittel von Bund, Land und der Stadt Diepholz finanziert.

„Unmittelbar nach meiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Diepholz habe ich konstruktive und zielorientierte Gespräche mit drei Grundstückseigentümern aufgenommen und ich freue mich, dass alle Grundstückseigentümer einem Verkauf an die Stadt zugestimmt haben. Für diese angenehmen und konstruktiven Gespräche danke ich den Verkäufern ausdrücklich.

Zugleich freue ich mich, dass die Fraktionen des Rates einstimmig den Ankauf dieser Grundstücke beschlossen haben und damit Mut und Gestaltungswillen bewiesen haben.“, erläuterte Florian Marré das Vorgehen der letzten Monate. Nun sind Ideen von Bürgern und Fachleuten gefragt.