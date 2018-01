Thema Wolf: Drastische Bilder bei der Grünen Woche

170 Besucher und laute Diskussion

+ © Brauns-Bömermann Etwa 170 Besucher füllten in der Gaststätte Landgraf auf Lüdersbusch am Dienstagabend bei der öffentlichen Informationsveranstaltung der CDU Diepholz zum Thema „Wolf“ auch den letzten Platz. © Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-Bömermann. Das Thema Wolf schlägt in den Landkreisen Diepholz und Vechta hohe Wellen. So stieß auch die öffentliche Informationsveranstaltung am Dienstagabend, zu der die CDU Diepholz eingeladen hatte, auf eine Riesen-Resonanz. Etwa 170 Besucher füllten in der Gaststätte Landgraf auf Lüdersbusch auch den letzten Platz. Gekommen waren Landwirte, Jäger, Wolfsbefürworter, Naturschützer und Neutrale. Referent war der Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, Helmut Dammann-Tamke.