Wohnmobilstellplatz in Diepholz: Befestigung mit Öko-Steinen

Von: Eberhard Jansen

Der Wohnmobilstellplatz am Heldenhain in Diepholz wurde und wird gut genutzt, war aber in Gestaltung und Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. © Archiv/Schierbaum

Wohnmobile sind weiterhin beliebt. 66.507 wurden im Jahr 2022 neu zugelassen. Das sind zwar 18,3 Prozent weniger als 2021, dennoch sind die Stellplätze für die Reisemobile immer gut gefüllt – auch der in Diepholz Am Heldenhain, den die Stadt schon im Jahr 2000 eingerichtet hat. Im vergangenen Jahr zählte Diepholz dort etwa 3. 000 Übernachtungen. Jetzt wird das Gelände neben dem Marktplatz saniert, die Ausstattung wird deutlich verbessert.

Diepholz – Die Gesamtkosten für die Stellplatz-Sanierung liegen bei 101. 812 Euro. Die Stadt Diepholz zahlt davon 47 851 Euro selbst und bekommt 53 .960 Euro aus dem Förderprogramm „ZILE“ („Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung“). Von den offiziell 20 Stellplätzen werden elf in einer Größe von drei bis zehn Metern mit Öko-Steinen befestigt. Zwischen den Stellplätzen entsteht jeweils ein 3,50 Meter breiter Grünstreifen, so die Stadtverwaltung.

Baustart am Wohnmobilstellplatz: Catharina Bülker (Abteilung Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung) und die Diepholzer Tourismusmanagerin Christina Bünnemeyer (rechts) vor den bereits erkennbaren Stellplätzen, die nun befestigt werden. © Stadt Diepholz

Im Mai sollen die Sanierungsarbeiten am Wohnmobilstellplatz Am Heldenhain abgeschlossen sein. Die ausführende Firma Tasche aus Diepholz hat die Baustelle Anfang der Woche eingerichtet und die Arbeiten begonnen. „Wir planen die Arbeiten pünktlich zur Wohnmobil-Saison abgeschlossen zu haben. Mit der neuen Ausstattung des Stellplatzes und weiteren Maßnahmen wie dem touristischen Leitsystem, dem Gutscheinheft und neuen Rad- und Wanderrouten bieten wir den Besucherinnen und Besuchern der Stadt ein tolles Gesamtpaket“, so die Diepholzer Tourismusmanagerin Christina Bünnemeyer, die das Sanierungskonzept erarbeitet hat.

Die Planung der Maßnahmen wurde im Rathaus von Catharina Bülker aus der Abteilung Tiefbau und Grünflächen übernommen. Bei einer Begehung am Mittwoch machten die beiden Frauen sich vor Ort ein Bild und zeigten sich laut einer Mitteilung der Stadt zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeiten.

3.000 Übernachtungen im Jahr Vor Corona verzeichnete die Stadt Diepholz jährlich etwa 3.000 Übernachtungen auf ihrem Wohnmobil-Stellplatz am Heldenhain neben dem Marktplatz. Während der Pandemie und der damaligen Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 sank die Zahl auf etwa 2.000 Übernachtungen. 2022 waren es wieder etwa 3.000. Stadt-Sprecherin Alissa Horstmann: „Wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder die 3.000 Übernachtungen erreicht und im besten Fall übertroffen werden.“

Im Rahmen der Sanierung wird der vordere Bereich des Geländes für die Wohnmobile befestigt sowie ein Aufenthaltsbereich mit einer barrierefreien Sitzgruppe angelegt. Technisch wird der Platz durch eine Frischwasser- und Abwassersäule, einen Automaten zur kontaktlosen Leerung und Reinigung der Toiletten-Kassetten von Wohnmobilen („Camping Butler“) , eine E-Bike-Ladesäule mit Luftpumpe und einen Parkscheinautomaten auf den neusten Stand gebracht. Auch die Beleuchtung und das WLAN werden im Rahmen der Sanierung verbessert.

Nutzung nicht mehr kostenlos

Die Nutzung des Platzes ist nach der Wiedereröffnung nicht mehr kostenlos. Aufgrund der Aufwertung nimmt die Stadt von den Wohnmobilisten nach dem Umbau eine Gebühr. In der Einführungsphase beträgt diese fünf Euro pro Nacht und Wohnmobil. „Mittelfristig wird die Gebühr entsprechend des politischen Beschlusses auf zehn Euro angehoben“, so die Verwaltung. Die maximale Nutzungsdauer wird mit drei Nächten ausgewiesen. Wohnmobilisten nutzen Diepholz gern als Zwischenstation.