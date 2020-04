Wohnhausbau beendet – Was nun?

Diepholz – Die Diepholzer Baugebiete verändern sich Tag für Tag. Nicht nur während der Bauzeit gibt es einiges zu beachten, auch bei der Gartengestaltung sind die für das jeweilige Baugebiet festgesetzten Regeln einzuhalten.

Das gilt nicht nur für Bauherren, die gerade mit dem Bau ihres Hauses fertig sind, sondern auch für bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Baumaßnahmen. Worauf muss man bei der Gartengestaltung achten, wenn der Hausbau beendet ist?

Insbesondere gilt es, das öffentliche Baurecht und den damit verbundenen Bebauungsplan einzuhalten. Die Festsetzungen der jeweiligen Bestimmungen der Baugebiete erfolgt durch den Rat der Stadt Diepholz.

Die Regelungen seien dazu da, um späteren Schwierigkeiten, wie Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Anordnungen der Bauaufsichtsbehörde, vorzubeugen, teilt die Verwaltung der Stadt Diepholz mit.

„Architekten und Planer sollten Bauherren über die Festsetzungen in den jeweiligen Baugebieten ausführlich informiert haben, um spätere Überraschungen zu vermeiden“, sagt Sebastian Dornieden, Fachdienstleiter Bauen. Eine der wichtigsten Regelungen sei die Einhaltung der Grenzbebauung.

So dürfen auf einem Baugrundstück in Diepholz Nebenanlagen wie Carports oder Schuppen, die an der Grundstücksgrenze stehen, nur auf einer Länge von 9 Meter je Grundstücksgrenze errichtet werden. Auf dem ganzen Baugrundstück darf die Grenzbebauung jedoch nicht mehr als 15 Meter betragen. Hinzu komme, dass eine Bebauung der Grenze unter Berücksichtigung diverser Vorgaben erlaubt sein muss.

Auch bei der weiteren Gartenplanung gibt es einiges zu beachten: Wurde ein im Bebauungsplan geforderter Baum schon gepflanzt oder wurde er bei Absterben auch ersetzt? Wurde ein dem Bebauungsplan konformer Gartenzaun für die Einfriedung des Grundstückes ausgesucht? Wurde eine im Bebauungsplan zulässige Stelle für die Pflasterung der Terrasse gewählt? Werden Carport und Schuppen an eine im Bebauungsplan zulässige Stelle gesetzt und die maximale Grenzbebauung nicht überschritten? Ist der Carport oder der Schuppen über 30 Quadratmeter groß und bedarf es daher einer Baugenehmigung? Sind Freiflächen mit Rasen, Gras, Gehölzen oder anderen Zier- oder Nutzpflanzen bedeckt? Das seien nur einige der konkreten Fragen, die sich Grundstückseigentümer stellen müssen.

„Zukünftig werden regelmäßig Kontrollen durch die Bauaufsicht der Stadt Diepholz durchgeführt, um die Einhaltung der Bauvorschriften zu überprüfen“, kündigt Dornieden an.

Aus Sicht der Stadt Diepholz geht es auch um eine Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz. Diejenigen, die sich an geltendes Baurecht halten, sollen nicht schlechter gestellt werden als die, die dagegen verstoßen, heißt es in der Mitteilung.

Auch die Nutzung der Räume eines Wohnhauses seien vom Inhalt des geltenden Bebauungsplans abhängig. So dienen reine Wohngebiete bis auf wenige Ausnahmen dem Wohnen. Zu den Ausnahmen können Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, oder Anlagen für soziale Zwecke zählen, so die Stadt Diepholz.

Wer den Wunsch hat, die Nutzung eines Wohngebäudes in eine gewerbliche Nutzung zu ändern, muss einen Nutzungsänderungsantrag bei der Stadt Diepholz einreichen. Die Stadt empfiehlt, von vornherein Kontakt zur Bauaufsicht zu suchen und das Vorhaben mit ihr zu besprechen, um Kosten bei einer Ablehnung eines Antrages zu vermeiden.

Die einzelnen Regelungen für die jeweiligen Bebauungspläne sind auf der Internetseite der Stadt Diepholz einzusehen. Bei Fragen steht Gesa Schoster unter Telefon 05441 / 909-308 vom Team der Bauaufsicht der Stadt Diepholz für Bürger zur Verfügung.