Wohnbau Diepholz: Durchschnittsmiete liegt bei 5,02 Euro pro Quadratmeter

Versammlung der Wohnbau Diepholz: Gesellschaftervertreter mit den ausscheidenden Aufsichtsräten Suse Laue und Wolfram van Lessen sowie den Aufsichtsräten Jürgen Lübbers und Stephan Korte und Geschäftsführer Uwe Tenschert (links). © Wohnbau

Jahresbilanz der Wohnbau Diepholz / Knapp 800 Wohnungen im Landkreis

Diepholz/Barnstorf – Die durchschnittliche Miete für Wohnungen der Gesellschaft Wohnbau Diepholz im Landkreis hat sich von 4,97 Euro pro Quadratmeter auf 5,02 Euro geringfügig erhöht. Damit liegt sie aber immer noch deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt von 6,01 Euro pro Quadratmeter. „Das wirkt an vielen Standorten preisdämpfend auf die lokalen Wohnungsmärkte“, so Wohnbau-Geschäftsführer Uwe Tenschert. Knapp 30 Prozent der Wohnungen im Bestand seien preis- beziehungsweise belegungsgebunden.

Tenschert gab bei der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung der Wohnbau Diepholz GmbH, die im Hotel Roshop in Barnstorf stattfand, seinen Jahresbericht ab. Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Lübbers begrüßte die Vertreter der insgesamt 20 Gesellschafter.

Geschäftsführer Tenschert erläuterte die auch 2021 positive wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft. Dieses wurde durch eine nach wie vor geringe Leerstandsquote an allen von der Wohnbau bedienten Standorten im Landkreis in Diepholz, Barnstorf, Bruchhausen-Vilsen, Wagenfeld, Bassum, Twistringen, Lemförde, Syke und Weyhe erreicht.

Die seit Jahren relativ hohe Fluktuationsrate der insgesamt knapp 800 eigenen Wohnungen sei darauf zurückzuführen, dass vorwiegend kleinflächige Wohnungen vermietet werden, die tendenziell einer höheren Wechselrate unterliegen. Die Nachfrage nach diesen Wohnungen war und ist dabei an allen Standorten weiterhin hoch. Freiwerdende Wohnungen würden häufig umfassend saniert und modernisiert und anschließend problemlos weitervermietet.

Wohnbau Diepholz: 1,6 Millionen Euro investiert

Im Neubaubereich konnte 2021 ein erster Projektabschnitt mit insgesamt zehn Wohnungen am Memelweg in Diepholz termin- und kostengerecht fertiggestellt werden. An den Gesamtkosten des Projekts von insgesamt 890 000 Euro beteiligte sich die Stadt Diepholz mit 210 000 Euro und und stellte das Grundstück auf Erbpachtbasis bereit. Die Wohnungen sind für zehn Jahre preis- und belegungsgebunden. Sie sind vollständig vermietet.

In direkter Nachbarschaft wurden dann die vorhandenen 21 nicht sanierungsfähigen Wohnungen abgerissen und mit dem Neubau von 22 Wohnungen begonnen. Die Investitionssumme ist mit 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Wohnungen sind bereits vollständig vermietet.

Lübbers wiedergewählt, van Lessen und Laue scheiden aus Als Aufsichtsratsmitglied der Wohnbau Diepholz wiedergewählt wurde der Vorsitzende Jürgen Lübbers. Für Suse Laue (Bürgermeisterin der Stadt Syke) wurde Stephan Korte (Bürgermeister der Gemeinde Stuhr) gewählt – und für den auf eigenen Wunsch nach fast 25-jähriger Aufsichtsratstätigkeit ausscheidenden Ersten Kreisrat des Landkreises Diepholz Wolfram van Lessen kam seine Nachfolgerin Kreisrätin Britta Korfage in das Aufsichtsgremium.

Weitere Projekte sollen laut Wohnbau-Geschäftsführer Uwe Tenschert trotz der zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren folgen. Uwe Tenschert: „Mit ihrer Neubautätigkeit leistet die Wohnbau Diepholz GmbH gemeinsam mit den finanziell beteiligten Kommunen einen wichtigen Beitrag zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in einem zunehmenden Marktsegment zwischen höherpreisigem, exklusivem Wohnungsbau und öffentlich gefördertem Sozialwohnungsbau im Landkreis Diepholz.

Für Neubauten sowie laufende Reparaturen, Instandhaltungen sowie insbesondere auch energetische Modernisierungen hat die Wohnbau Diepholz laut einer Mitteilung im Jahr 2021 insgesamt knapp 1,6 Million Euro aufgewendet. Im laufenden Geschäftsjahr 2022 werden diese investiven Maßnahmen auf hohem Niveau weitergeführt.

Deutliche Eintrübungen

Von der in Diepholz ansässigen Gesellschaft werden insgesamt 943 Wohnungen und 200 Garagen verwaltet davon 761 eigene Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 45 800 Quadratmetern, sowie 182 Eigentums- und Mietwohnungen für Dritte. Die Bilanzsumme 2021 beträgt laut Jahresabschluss 19,9 Millionen Euro und bewegt sich damit auf Vorjahresniveau. Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft seien weiterhin gut. Wenngleich der Wohnungsmarkt im Landkreis Diepholz zurzeit noch stabil ist, zeichnen sich aktuell deutliche Eintrübungen ab. Uwe Tenschert: „Durch außerordentliche Belastungen wie Störungen bei Lieferketten, Preissprüngen bei Baumaterialien, Fachkräftemangel im Bauhandwerk, eine hohe Inflation und steigende Zinsen und durch die Zusammenstreichung der KfW-Neubauförderung und exorbitant steigende Energiekosten infolge des Ukraine-Krieges sind gesicherte Finanzplanungen für die Zukunft kaum noch möglich.“

Einmütig verabschiedet die Gesellschafterversammlung ein neues Strategiepapier, das laut der Mitteilung die zukünftige Ausrichtung der Wohnbau Diepholz GmbH unter den sich schnell wandelnden Rahmenbedingungen konkretisiert und die Eigenbautätigkeit und Wohnungsbewirtschaftung auch in den Folgejahren zukunftssicher und effizient gestalten soll.