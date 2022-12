Diepholz: Förderverein der Städtepartnerschaft mit Starogard Gdanski in Polen feiert Jubiläum

+ © Selker Der Förderverein Starogard feierte sein 25-jähriges Bestehen. Vorsitzende Cornelia Klöpzig (2. v.l) sowie der Ehrenvorsitzende und Gründer Klaus-Peter Sander (5. v.r.) ehrten die Gründungsmitglieder (v.l.) Eberhard Jansen, Paulina Wandmacher, Irena Jürgensmeier, Siegfried Noß, Rainer-Michael Stecher, Herbert Heidemann und Angelika Stecher. Bürgermeister Florian Marré (r.) dankte dem Verein für dessen Einsatz für die Städtepartnerschaft. © Selker

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vor 25 Jahren gründeten Diepholzer den Förderverein Starogard, der sich um Aktionen mit der Partnerstadt Starogard Gdanski kümmert. Jetzt feierten 25 Mitglieder das Jubiläum.

Diepholz – Der Förderverein Starogard mache möglich, das zu erleben, wofür Europa eigentlich stehe: Werte, Gemeinschaft und gegenseitiges Verständnis. So lobte der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré den Förderverein Starogard, der sich mit Unterstützung der Stadtverwaltung um die Organisation von Städtepartnerschafts-Aktionen zwischen Diepholz und Starogard Gdanski in Polen kümmert. Exakt 25 Jahre nach der Gründung des Vereins trafen sich 25 Mitglieder in der Gaststätte Laker-Wiele zu einer kleinen Jubiläumsfeier.

Mit dabei war Klaus-Peter Sander, auf dessen Initiative und mit dessen großem Engagement diese Städtepartnerschaft in die Wege geleitet und schließlich im Mai 1998 in Starogard begründet wurde. Sander – damals Diepholzer SPD-Ratsherr – hatte 1994 zunächst den Arbeitskreis ins Leben gerufen, aus dem der von der Stadt unabhängige Förderverein hervorging.

Gegenüber dem Arbeitskreis hat ein Verein den Vorteil klarer Strukturen – auch für die Verwaltung der Finanzen, erläuterte der frühere Diepholzer Stadtdirektor Herbert Heidemann, der sich auch von Anfang an im Förderverein engagiert. Klaus-Peter Sander war bis 2016 Vorsitzender, dann übernahm Cornelia Klöpzig das Amt und er wurde Ehrenvorsitzender. Heidemann nannte als besonders engagierte Mitglieder Hildegard Jung, Gabriele Dittert, Edith Ahten und Manfred Keimer.

Heidemann und Sander erinnerten an Stationen und Aktionen der Partnerschaft mit der Stadt Starogard, nach der in Diepholz seit 2007 am Hallenbad auch eine Straße benannt ist.

Cornelia Klöpzig wies darauf hin, dass es im nächsten Jahr nicht nur das Jubiläumstreffen „25 Jahre Städtepartschaft“ über Himmelfahrt in Starogard geben werde, zu dem jeder mitfahren kann, sondern auch – nach der Corona-Pause – wohl wieder einen Schüleraustausch.

Dann ehrte sie Mitglieder der ersten Stunde. Von den damals 39 waren zu der Jubiläumsfeier neben Klaus-Peter Sander und Herbert Heidemann gekommen: Siegfried Noß, Paulina Wandmacher, Irena Jürgensmeier, Angelika Stecher, Rainer-Michael Stecher und Eberhard Jansen.

Der Stadtpräsident von Starogard Gdanski, Janusz Stankowiak, schickte zum Jubiläum des Fördervereins eine Video-Grußbotschaft. Er dankte darin für die Zusammenarbeit, Herzlichkeit und Freundschaft.

Neben Starogard Gdanski hat Diepholz noch Thouars in Frankreich als europäische Partnerstadt – und das seit mittlerweile mehr als 50 Jahren.