Frage aus dem Publikum: „Wo soll das Geld herkommen?“

Kultusminister Grant-Hendrik Tonne war zu einer Talkrunde in Heede zu Gast. © Reckmann

Niedersachsens Kultusminister Grant-Hendrik Tonne „talkt am Tresen“ im Technikmuseum in Heede - und bevorzugt dabei Kaffee.

Heede – „Tonne talkt am Tresen“ war die Diskussionsveranstaltung der Diepholzer SPD im Technikmuseum Heede überschrieben. Aber der niedersächsische Kultusminister nahm doch – ganz solide – lieber Platz an der Kaffeetafel und ließ den Tresen links liegen.

Etwa 20 Personen waren der Einladung der heimischen Sozialdemokraten gefolgt, ein fast schon persönliches Gespräch mit Grant-Hendrik Tonne im Vorfeld der Landtagswahl zu führen. Moderiert wurde die Runde von der Landtagskandidatin Wiebke Wall.

Thema war dabei unter anderem die Zukunft der Förderschulen. Ein Vater plädierte mit eindringlichen Worten für deren Erhalt. Tonne warnte dagegen vor dem „dauerhaften Erhalt von Doppelstrukturen“. Das werde die Situation im Bereich der Inklusion nicht verbessern. Eine andere Teilnehmerin sprach den Personalmangel bei den Erziehern an. Tonne antwortete, dass in dieser Legislaturperiode fast 4 000 Ausbildungsplätze in Niedersachsen zusätzlich besetzt worden seien.

Zum Thema digitale Ausstattung der Schule meinte der Minister: „Technik ja, aber es ist kein Selbstzweck“.

Immer wieder ging es um die Frage von Finanzierbarkeit. Mit Blick auf die vielen Krisen und die riesigen Rettungspakete wollte die jüngste Teilnehmerin, eine Schülerin aus Diepholz, wissen: „Wo soll eigentlich das Geld herkommen?“ „Wir haben eine Sonderlage, bei der der Staat reagieren muss“, machte Tonne klar. Das bedeute zwar neue Schulden. Aber: „Wann, wenn nicht jetzt ist ein Staat gefordert, die Menschen durch diese Zeit zu bringen?“