Wissenswerkstatt Diepholz: Konzentrierte Konstrukteure mit Lötkolben

+ © Krüger So geht’s: Kursleiter Ingo Röhling (sitzend) zeigt den Kindern die nächsten Schritte beim Verlöten der Kabel. Unterstützung bekommt er von seiner Kollegin Finja Hilgemeier (3. v. l.). Doch die jungen Ventilatoren-Bauer, die hier gebannt zusehen, kommen wenig später beim Angebot der Wissenswerkstatt gut alleine klar. © Krüger

Die einen arbeiten an Ventilatoren, die anderen an einer Virtual-Reality-Brille – trotz der noch laufenden Sommerferien herrscht in der Diepholzer Wissenswerkstatt Hochbetrieb. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren werden durch ausprobieren und mitmachen mit den Grundlagen der Technik und Wissenschaft vertraut gemacht.

Diepholz – Sie hat‘s sofort gesehen. Während Kursleiter Ingo Röhling unter den aufmerksamen Blicken der Kinder die nächsten Kabel mit dem qualmenden Lötkolben anschließt, deutet Sofia aufs Foto, das der Beamer zeigt: „Der eine Reißnagel da ist ja noch gar nicht vorverzinnt“, moniert das Mädchen. „Stimmt“, gesteht Röhling ein, „das muss er auch nicht, weil wir an dem kein Kabel anlöten. Aber für euch zur Übung habt ihr den jetzt doch vorverzinnt.“ Mit diesem Arbeitsschritt ist die Gruppe der Acht- und Neunjährigen längst fertig. Alle haben sich an diesem Nachmittag einen Platz an der Werkbank im kühlen Raum der Diepholzer Wissenswerkstatt gesichert, anstatt in der Hitze zu schmoren. Und nach zwei Stunden des Hämmerns, Lötens und Zusammensteckens dürfen alle ihren eigenen Ventilator mit nach Hause nehmen – batteriebetrieben und selbst montiert.

„Das ist unser Ziel“, schildert Röhling: „Nach jedem dieser zweistündigen Kurse sollen die Teilnehmer ein fertiges Produkt mit nach Hause nehmen.“ Wie etwa Lotta und Amira, die im Raum nebenan in der Zeit eine Virtual-Reality-Brille konzipiert hatten.

Wissenswerkstatt als Gemeinschaftsprojekt

Und das alles kostenlos, denn die Mitglieder des Trägervereins dieser vor sieben Jahren gegründeten Wissenswerkstatt übernehmen die komplette Finanzierung dieses Unterrichts zum Anfassen und Ausprobieren. Beteiligt am Trägerverein sind neben der Stadt Diepholz der Konzern ZF Friedrichshafen, die Stadtwerke Huntetal, die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung, die Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg sowie die Firmen Vensys (Diepholz), Big Dutchman (Vechta) und Stelter (Bassum). Das gemeinsame Ziel: Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren für Wissenschaft, Technik und Umwelt zu begeistern und ihnen so auch bei der Suche nach ihrem Traumberuf zu helfen.

Selbst wie zurzeit in den Ferien läuft der Betrieb weiter – mit spannenden Angeboten für Kinder ab acht Jahren. Viele Kommunen aus der Region bauen den einen oder anderen Tag im Rahmen ihrer Ferienspaß-Aktionen für einen Besuch in der ehemaligen Lübkemannschule ein. „Zwei Wochen Pause haben wir uns zu Beginn der Sommerferien aber doch gegönnt“, erzählt Werkstattleiter Dirk Lahrmann. Jetzt hingegen ist hier wieder jeden Tag etwas los. Und es gibt noch freie Plätze für viele Kurse. Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten stehen im Internet unter www.wiwe-nw.de.

„Einige Angebote bauen jedoch aufeinander auf“, sagt Lahrmann einschränkend. Dann seien die Teilnehmer mit den nötigen Arbeitsgängen wie eben dem Löten bereits vertraut. Und viele der Schüler im Alter von bis zu 18 Jahren zählen bereits zum „Inventar“ in diesen mit modernstem Werkzeug ausgestatteten Räumen. „Wir haben einige, die schon 25, 30 oder 40 Mal bei uns waren“, verrät Lahrmann.

Putzmaus ist der Renner

In der Ventilatoren-Gruppe feiern an diesem Tag zwei junge Tüftler ihr kleines Jubiläum: „Ich bin zum fünften Mal dabei“, berichtet die achtjährige Lena, „und ich zum zehnten“, ergänzt Wilhelm (9). Beide durften sich deshalb über ein T-Shirt freuen, das es zu jedem Jubiläum gibt. Ebenfalls gratis.

Auch der Ventilatoren-Bau gefällt Lena „gut“. Wilhelm findet: „Am meisten Spaß macht das Löten.“ In vorherigen Kursen hat er schon eine Propeller-Startrampe, einen elektrischen Würfel und eine Hebebühne gebaut. „Und eine Putzmaus.“

+ Konzentriert: Ben (vorn) & Co. beim Verlöten der Drähte. © Krüger

Die scheint ein Klassiker der Wissenswerkstatt zu sein. Im Wesentlichen ist es eine Bürste mit einem elektrischen Motor, der den Mäuseschwanz zum Drehen bringt. Das wiederum erzeugt Vibrationen, die die Borsten ins Schwingen bringen und die „Maus“ über den Boden oder Tisch zuckeln lassen. „Mit solchen Putzmaus-Bausätzen haben wir auch die kritischste Phase der Corona-Pandemie überbrückt“, erinnert sich Röhling. Die Mitarbeiter verschickten die Teile, zu Hause sollten die Kids sie zusammenbauen und aufhübschen. Nach relativ kurzer Zeit trafen sich die Jungen und Mädchen aber wieder in der Wissenswerkstatt. „Man hat gemerkt, wie gut ihnen das nach der langen Zeit ohne Präsenzunterricht und Sportverein getan hat“, verdeutlicht Röhling.

Er darf gerade in Ruhe plaudern, denn seine Kursteilnehmer löten konzentriert und mucksmäuschenstill an den Kabeln und Reißnägeln. Nur das Sirren des Beamers ist zu hören. Finja Hilgemeier, seit ein paar Tagen im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes dabei, steht wie Röhling mit Tipps und Hilfen zur Seite.

Nur: „Was passiert, wenn ich die Plus- und Minus-Kabel falsch an den Motor anschließe?“, fragt Röhling in die Runde. Richtig, er läuft trotzdem. „Aber in die entgegengesetzte Richtung. Und das wollen wir ja nicht. Der Ventilator soll ja kalte Luft zu uns blasen – und nicht von uns weg.“ Also: weiter konzentrieren.