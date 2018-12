Wirtschaftsförderung setzt Fokus auf Handwerksbetriebe

Landkreis Diepholz - Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und Unternehmen im Landkreis Diepholz haben im vergangenen Jahr sehr gut zusammengearbeitet. Dieses Fazit stand am Ende der Gesellschafterversammlung. Ausgezahlt habe sich die Arbeit im vergangenen Jahr insbesondere für kleinere Handwerksbetriebe.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat im vergangenen Jahr etwa 600 000 Euro an Fördermitteln ausgegeben. In einer Pressemitteilung des Landkreises heißt es, dass damit 272 neue Arbeitsplätze gefördert, weitere 926 gesichert wurden. Günter Klingenberg, WFG-Geschäftsführer, betonte laut Mitteilung, dass die Fördermittel ohne den Einsatz der Unternehmen nicht wirken könnten.

21,3 Millionen Euro seien von den Firmen in Existenzgründungen, Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen investiert worden. Als positive Entwicklung habe Klingenberg außerdem die Ansiedlung fünf neuer Betriebe im Landkreis genannt.

Von den Fördermitteln profitiert haben dabei insbesondere kleinere Handwerksbetriebe. 36 Unternehmen haben eine Förderung erhalten, allein 16 von ihnen haben fünf bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere sieben Unternehmen liegen im Bereich von elf bis 20 Angestellten.

„Die Förderung investiver Maßnahmen vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen und die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die Fachkräftesicherung, die Unterstützung im Technologietransfer und die Weiterentwicklung von Unternehmensnetzwerken und der Breitbandausbau werden auch in Zukunft wesentliche Bausteine der Wirtschaftsförderung im Landkreis Diepholz bleiben“, wird Bockhop zitiert. Er bestätigte, den derzeit durch die Wirtschaftsförderung eingeschlagenen Kurs beibehalten zu wollen.

Über die Zuschüsse hatte ein Beratungsgremium entschieden, dem Cord Bockhop, Landrat, Vertreter der Kreissparkassen sowie der Volksbankenvereinigung, ein Vertreter der Bürgermeisterkonferenz und die Geschäftsführer der WFG angehören.

Neben der Abwicklung des Förderprogramms beschäftigten sich die Gesellschafter mit den Themen Unterstützung bei technologischen Entwicklungen und Netzwerkbildungen.

In einem abschließenden Überblick freute sich die WFG-Gesellschafterversammlung 2018 über 630 Teilnehmer an den 15 ausgerichteten Seminaren. In den Unternehmen seien laut Sven Mörker, stellvertretender Geschäftsführer, zudem zehn Betriebe bei technologischen Entwicklungen unterstützt und 56 Beratungen zu entsprechenden Vorhaben angeboten worden.