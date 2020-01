„Wir wissen, wie der andere tickt“

Jürgen Rudolph geht in seiner Freizeit gern Angeln oder Radfahren. Fotos: Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. Neujahr hatten sie ihren ersten offiziellen Tag. Jürgen Rudolph und Stefan Göbberd haben ihr Amt als die ehrenamtlichen Stellvertreter des Diepholzer Stadtbrandmeisters Frank Schötz angetreten.

Ihr Werdegang in der Feuerwehr ist sehr ähnlich. Beide sind den Weg über die Jugendfeuerwehr gegangen und haben dann im Laufe der Zeit Führungspositionen übernommen. Rudolph war jahrelang Atemschutzgerätewart in der Ortsfeuerwehr Heede und Kreisausbilder. Göbberd ist vor ein paar Jahren zum Ortsbrandmeister der Aschener Wehr geworden und bekleidet dieses Amt – neben seiner neuen Tätigkeit in der Stadtfeuerwehr – noch immer.

Privat gehen die beiden allerdings unterschiedlichen Hobbys nach. „Ich gehe gerne Angeln“, erzählt Jürgen Rudolph. Am liebsten an der Nordsee oder an Forellenteichen. „Aber auch die Grawiede ist toll zum Angeln.“ Ansonsten ist er oft mit dem Fahrrad unterwegs.

Stefan Göbberd verbringt seine Freizeit lieber auf dem Fußballplatz in Aschen: „Ich spiele, wenn es die Zeit zulässt, in der Altliga.“

Beide blicken zuversichtlich auf ihre neuen Aufgaben. Jürgen Rudolph vergisst nicht, seinen Vorgängern zu danken: „Natürlich haben Ralf Meine und Horst Hoffschneider große Fußspuren hinterlassen. Dadurch haben wir jetzt aber auch eine gute Grundlage für unseren Einstieg und können darauf aufbauen.“

Viel Überzeugungsarbeit sei nicht nötig gewesen, damit die beiden das Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters übernehmen. „Das Interesse war schon immer da“, erinnert sich Stefan Göbberd. Als Frank Schötz ihn fragte, habe er schnell zugesagt.

Jürgen Rudolph gesteht, dass er schon kurz überlegen musste, als er gefragt wurde, weil es eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe sei. „Aber ich denke, mir liegt der Bereich Ausbildung. Und ich traue mir diese Rolle zu“, ist er sich sicher, eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen zu haben.

Rudolph koordiniert nun als Stadtausbildungsleiter die Lehrgänge der aktiven Einsatzkräfte. „Ich vermittele und leite die angefragten Lehrgänge weiter“, erklärt er. „Die Stadt Diepholz hat eine sehr gut ausgebildete Feuerwehr.“ Rudolph hofft und vertraut darauf, dass das auch unter seiner Leitung so bleibt.

Stefan Göbberd zeichnet sich ab sofort für die Einsatzpläne der Stadtfeuerwehr verantwortlich. „Ich erwarte, dass der Zusammenhalt zwischen den vier Ortsfeuerwehren – Aschen, Diepholz, Heede und Sankt Hülfe – so bleibt, wie er ist“, beschreibt er seine Vorstellungen für die Zukunft. „Außerdem sind wir glücklich, dass unsere Mitgliederzahlen konstant bleiben.“

Angst vor der gemeinsamen Zusammenarbeit haben Jürgen Rudolph und Stefan Göbberd nicht. Vielmehr ist es auf beiden Seiten Vorfreude. „Wir haben schon vorher bei der Feuerwehr zusammengearbeitet und sind uns deswegen nicht unbekannt“, beschreibt Jürgen Rudolph das Verhältnis beiden.

Stefan Göbberd ergänzt: „Wir wissen wie der andere tickt.“ Während der neue Stadtausbildungsleiter auf eine fruchtbare und konstruktive Zusammenarbeit hofft, hofft Göbberd darauf, dass sich beide ergänzen werden und somit Stadtbrandmeister Frank Schötz den Rücken stärken können.

Im Sinne aller ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Stadt Diepholz hat Stefan Göbberd noch einen Wunsch für die kommenden Jahre: nicht so viele Einsätze wie im vergangenen Jahr.