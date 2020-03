„Wir spielen mit dem Leben“

Auswirkungen der Corona-Krise in der Diepholzer Innenstadt / Arzt warnt

+ Dr. Christoph Kirchberg meint, dass sich Menschen angesichts des Coronavirus noch zu sorglos verhalten.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Fast wie an einem Sonntag. Aber es ist Dienstag, 14 Uhr – kurz nachdem die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Coronavirus-Pandemie in Kraft getreten sind. Auf dem Parkplatz vor dem Diepholzer Rathaus sind noch reichlich Stellflächen frei. Nur wenige Menschen haben sich in die Innenstadt verirrt. Bei vielen Geschäften finden sie verschlossene Türen vor. Schuhläden sind ebenso dicht wie Bekleidungsgeschäfte. Auch das Kaufhaus Ceka musste gemäß der behördlichen Anordnung schließen. Die Postfiliale in den Ceka-Geschäftsräumen an der Langen Straße ist über den Eingang der Bäckerei „Kiepenkerl“ zu erreichen. Darauf weist ein Schild an der Eingangstür hin.