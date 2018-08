Diepholz erwartet 15.000 Besucher zum Stadtfest mit „Streetfood-Circus“

Drei Tage Stadtfest

+ © Jansen Sie stellten Details zum Diepholzer Stadtfest mit „Streetfood-Circus“ vor (von links): Frauke Laging (Fördergemeinschaft), Leon Guse (Agentur „Next Choice“) und Fördergemeinschafts-Vorsitzender Mark Kürble. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Große Vielfalt – sowohl in der Musik als auch beim Essen – und ein neuer Ort: Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz geht mit dem Stadtfest in diesem Jahr einen neuen Weg. Drei Tage wird ab Freitag, 10. August, auf dem Marktplatz gefeiert. Dort wird in der Nähe des Bremer Ecks nicht nur eine große Bühne aufgebaut, sondern es gibt auch etwa 25 Anbieter der unterschiedlichsten Speisen im „Streetfood-Circus“.