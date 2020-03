„Wir geben unser Bestes!“

Diepholz - In nicht einmal einer Stunde ging am Montagabend die Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz über die Bühne, die - Von Michael H. Dümer. in Ermangelung anderer geeigneter Räume – ausnahmsweise im großen Ratssaal stattfand.

Am Ende gab es viele zufriedene Gesichter. Mit Gerhard Friedrichs konnte ein neuer Vorsitzender gewählt werden, dem mit Stephanie Tröbs-Kütemann, Mattis Langhorst, Stephan Sievers und Markus Wessel-Ellermann vier weitere Vorstandsmitglieder zur Seite stehen, für die die Anwesenden jeweils in offener Wahl votiert hatten. Der bisherige Vorstand um den langjährigen Vorsitzenden Mark Kürble hatte sich, wie im Vorjahr angekündigt, nicht wieder zur Wahl gestellt.

Doch ist diese Wahl überhaupt rechtens? Nur wenige Minuten nach Sitzungsende konnte man in den sozialen Medien die Behauptung lesen: „Nach derzeit gültiger Satzung hätten die neuen Vorstandsmitglieder nicht gewählt werden dürfen, da sie noch nicht lange genug im Verein sind.“

Dem widerspricht der bisherige Vorsitzende Mark Kürble. Die Kritik könne er nicht nachvollziehen. Wann genau wer der Fördergemeinschaft beigetreten sei, das seien personenbezogene Daten, die man nicht einfach bekanntmachen dürfe. „Ich frage mich, woher jemand Außenstehendes diese Daten zu kennen glaubt!“

Befremdet zeigt sich auch der neue Vorsitzende Gerhard Friedrichs. „Wir treten als neues Team an, weil wir für die Stadt etwas bewegen möchten. Wir wollen Dinge auf den Weg bringen, für Diepholz und für die Diepholzerinnen und Diepholzer!“ Wenn jemand der Meinung sei, dass bei der Wahl des neuen Vorstandes etwas nicht satzungskonform gelaufen war, frage er sich, warum das nicht während der Versammlung zur Sprache gekommen war.

Derweil möchte der neue Vorstand alsbald mit der Arbeit beginnen. „Es gibt mehrere Arbeitskreise, die sich künftig um die einzelnen Veranstaltungen kümmern wollen. Das ist eine gute Basis“, freut sich Gerhard Friedrichs auf die vor ihm liegenden Aufgaben.

Man werde dabei vermutlich nicht immer alles richtig machen. „Aber wir geben unser Bestes!“ Er sei nicht angetreten, um den Vorsitz nun über viele Jahre inne zu haben. Vielmehr wolle er einem jungen Team dabei helfen, die Aufgaben der Fördergemeinschaft in Angriff zu nehmen. „So lange, bis sie es ohne mich hinbekommen!“ Dabei werde es neue Ideen und veränderte Abläufe geben. So soll das Stadtfest, das in diesem Jahr auf dem Programm steht, vom 10. bis zum 12. Juli in der Innenstadt rund um dem Rathausmarkt gefeiert werden. Federführend wird sich darum einer der Arbeitskreise kümmern, wie auch um andere geplante Events.

Auf viele tolle und ereignisreiche Jahre konnte Mark Kürble zurückblicken, der in den vergangenen acht Jahren den Vorsitz der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz inne hatte, aber bereits seit dem Jahr 2000 Vorstandsarbeit geleistet hat. Ihm zur Seite standen dabei zuletzt Gisela Bödeker, Max Brüning, Eike Hollmeyer, Norbert Kieper, Frauke Laging und Ulrike Laging.

Das Jahr 2019 sei insgesamt gut gelaufen, blickte Frauke Laging auf die Veranstaltungen des Vorjahres zurück. Dabei habe es bereits einige Veränderungen gegeben. So seien beim Gänsetag statt bislang 200 im Jahr 2019 nur noch 100 Diepholzer Gänse als Hauptpreise verlost worden. Die sonst über mehrere Wochen angebotenen Lose der Weihnachtstombola gab es erstmals nur während der drei Weihnachtsmarkttage.

Auch der Terminplan für das Jahr 2020 wurde bereits bekannt gegeben. Der Frühjahrsmarkt – mit verkaufsoffenem Sonntag – ist vom 24, bis zum 26. April geplant. Schnäppchentag ist am Pfingstsonnabend, 30, Mai und „Kunst in der City“ findet vom 22. bis zum 28 Juni statt – wie immer mit einem verkaufsoffenen Sonntag zum Abschluss. Das Stadtfest soll vom 10. bis zum 12. Juli gefeiert werden, der Großmarkt vom 17. bis zum 20. September. Mit dem Grafensonntag am 18. Oktober und dem Gänsetag am 15. November folgen zwei weitere verkaufsoffene Sonntage und zum Abschluss ist der Weihnachtsmarkt vom 4. bis zum 6. Dezember geplant.