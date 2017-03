SPD will für weltoffenes, liberales Deutschland kämpfen

Landkreis Diepholz - Beim Jahresempfang des SPD-Unterbezirks Diepholz begrüßte der Unterbezirksvorsitzende Ingo Estermann am Freitagabend rund 100 Mitglieder, darunter auch einige, die erst seit wenigen Tagen der SPD angehören. Unter den Gästen waren auch Landtagsabgeordenete Lucia Moldenhauer, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Peter Würtz sowie SPD-Kreistagsmitglieder und Funktionsträger.

„Die Zeit ist ein Versprechen auf ein besseres Leben in einer gerechten Gesellschaft.“ Mit dieser Aussage begrüßte Estermann im Restaurant „Dillertal“ in Bruchhausen-Vilsen die Gäste. Dieses Versprechen einzulösen, sei eine der Aufgaben der SPD, die ihre Werte und Überzeugungen nicht aufgeben werde. In der Politik seien dafür Mitstreiter erforderlich. Um so glücklicher sei er darüber, dass die Mitgliederzahl der Partei in den verganenen Wochen angestiegen sei – auch im Unterbezirk Diepholz. Das bedeute, dass es der SPD gelungen sei, Menschen wieder für die Demokratie zu begeistern, „weil wir zeigen, dass wir eine Idee für Morgen haben“. Die Menschen müssten Fortschritt nicht als Bedrohung, sondern als Chance betrachten. Das Wahljahr 2017 werde ein spannendes Jahr mit harten politischen Auseinandersetzungen. „Wir werden eine populistische Rechte erleben, aber wir stehen mit unseren Überzeugungen für ein weltoffenes, gerechtes, liberales Deutschland.“

Ähnlich äußerte sich Moldenhauer, die in der Partei eine Aufbruchstimmung mit Lust auf Politik, mit Mut und Kraft spürt. Entscheidend sei, eine Antwort auf die Frage „In welcher Gesellschaft leben wir?“ zu finden. Eine Antwort sei mehr politische Bildung, die Wertschätzung einer pluralen Gesellschaft und das Engagement für Demokratie.

„Nur Schulz wäre zu kurz gedacht“

„Es geht um unsere Werte. Schaut nach Amerika“, forderte der Bundestagskandidat Tevfik Özkan. Die Bundestagswahl werde im Kampf für die Demokratie sehr wichtig sein. Es gehe darum, sich gegen den Rechtspopulismus zu positionieren. „Nur Schulz wäre zu kurz gedacht“, erklärte er.

Eva-Lotte Reimer von der Friedrich-Ebert-Stiftung referierte über das Thema „Rechtsextremismus – wie die neue Rechte nach der Mitte greift“. Dazu stellte sie die Studie „Gespaltene Mitte – feindselige Zustände“ der Friedrich-Ebert-Stiftung vor und definierte zunächst Rechtspopulismus/Rechtsextremismus und deren ökonomische, kulturelle, gesellschaftliche und politische Ziele. Die Rechte fordere Tabubrüche, instrumentalisiere Ängste, schüre Aggressionen, schaffe Feindbilder und akzeptiere Gewalt. Unter dem Begriff des „Volkswillens“ sei eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft erkennbar, die den Nationalismus überbewerte, den Nationalsozialismus verharmlose und mehr nationale Selbstbestimmung ohne die EU fordere. Die AfD sei die Dachorganisation dieser „Neurechten“. Die SPD müsse sich diesem Trend stellen.

In der kurzen Aussprache bestätigte Eva-Lotte Reimer, dass rechtspopulistische Einstellungen in unserer Gesellschaft schon lange vorhanden sind und dass das AfD-Parteiprogramm jetzt diesen Einstellungen entspricht. Mit Schuld an dieser Entwicklung sei auch der Frust vieler Menschen über unerhörte Managergehälter, Skandale um die Deutsche und andere Banken, über den Umgang mit dem VW-Skandal und über das weitgehende Schweigen der Politik zu diesen Vorgängen.

bt