Jugend forscht erneut in Diepholz

Wiederholung

+ © Landkreis Gelassen in das neue Wettbewerbsjahr: Die Organisatoren von „Jugend forscht“ im Landkreis. © Landkreis

Landkreis Diepholz – Junge Nachwuchswissenschaftler werden auch in diesem Jahr wieder ihr Können in Diepholz unter Beweis stellen. Nachdem der „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb bereits 2018 zu Gast im Berufsbildungszentrum in Diepholz war, freut der Landkreis sich nun darüber, erneut das Forum für den Wettkampf stellen zu dürfen, heißt es seitens Landrat Cord Bockhop in einer Pressemitteilung. Der Landkreis ist als Wettbewerbspate für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich, werde also Unterbringung, Verpflegung, Transport und Rahmenprogramm organisieren.