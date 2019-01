Er feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen: Der Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein eingetragener Verein, betreut in 46 Staaten 833 Kriegsgräberstätten mit mehr als 2,7 Millionen Kriegstoten - wider das Vergessen. Im Kreisverband Diepholz hat Magnus Kiene vor drei Monaten die Geschäftsführung übernommen. Im Interview berichtet er über seine Motivation und seine Ziele. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Kiene, was hat Sie dazu bewogen, die Geschäftsführung zu übernehmen?

Die Arbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge habe ich schon bewusst während meiner Bundeswehrzeit wahrgenommen. Ich war an den Haussammlungen beteiligt. Als ich dann Anfang 2015 gefragt worden bin, ob ich die Haussammlungen im Kreisverband Süd organisieren möchte, fiel mir die Antwort leicht. Im vergangenen Herbst war dann die Stelle des Kreisverbandsgeschäftsführers zu besetzen. Ich wurde gefragt, und auch hier musste ich nicht lange überlegen. Aus den Erzählungen meiner Großeltern weiß ich, was sie als Kinder während des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Sie mussten flüchten, haben Elternteile verloren, haben viel Leid erlitten und werden einige Bilder wohl nie vergessen.

War das ein ausschlaggebender Punkt für Ihre Entscheidung?

Meine Motivation war es ganz klar, mit der Arbeit in der Geschäftsführung einen kleinen Beitrag gegen das Vergessen leisten zu können. Hinzu kommt, dass ich die Aufgabe als solche sehr interessant finde. Es gilt Kontakte zu knüpfen, Veranstaltungen - Kreisvertretertag, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen - zu planen und auch weiterhin für die Haussammlungen verantwortlich sein zu können.

Wie viele Mitglieder hat der Kreisverband - und wie viele aktive?

Zurzeit hat der Kreisverband 442 Mitglieder, die Beiträge von 5 330 Euro leisten.

Tradition haben Haussammlungen durch Ehrenamtliche. Gibt es sie noch flächendeckend im Landkreis?

Die Haussammlungen „vor Ort“ haben eine ganz besondere Bedeutung, weil wir hier „ganz dicht“ an den Menschen sind. Ja, es gibt die Haussammlungen nach wie vor. Organisiert werden sie durch Andreas Merdon in Bassum und durch mich hier in Diepholz. Insgesamt erhalten etwa 100 ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler entsprechende Unterlagen von uns. Auch einige Vereine, die Feuerwehren und die Bundeswehr übernehmen einen Großteil an Sammelbezirken im gesamten Kreisgebiet. Ich habe großen Respekt vor dem Engagement der Ehrenamtlichen und bedanke mich ganz herzlich bei ihnen. Sie, aber auch diejenigen, die einen Geldbetrag spenden, setzen sich damit für den Erhalt von Frieden und Versöhnung ein und leisten einen wertvollen Beitrag für die weltweite Friedensarbeit.

Reicht die Zahl der Ehrenamtlichen denn noch?

Also, es gibt sie - noch. Doch leider sind die Zahlen der Sammlerinnen und Sammler rückläufig. Ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn jemand zu mir ins Büro kommt, um mir mitzuteilen, dass er weiter sammeln möchte, aber es nicht mehr kann. Ich denke gerade an einen 87-Jährigen, der bei mir war und mir über Erlebtes berichtet hat. Hier gibt es viel zu tun und es ist äußerst schwierig, Nachfolger für ausscheidende Sammlerinnen und Sammler zu finden. Daher möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle einen Aufruf starten: Wer Interesse an der Arbeit des Volksbundes hat und sich aktiv einbringen will, sollte sich bitte mit mir in Verbindung setzen. (Info: Telefon 05441/976 1868)

In welche Projekte fließen die Spenden?

Es werden Kriegsgräberstätten im Ausland errichtet, außerdem über 800 Kriegsgräberstätten erhalten und gepflegt. Im Inland erhalten die Träger der Kriegsgräberstätten Unterstützung. Außerdem werden noch nicht geborgene deutsche Kriegstote gesucht. Dafür hat der Volksbund jährlich 35 000 Anfragen. Die ausfindig gemachten Toten werden mit Namen bestattet, Angehörige werden begleitet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.volksbund.de/graebersuche.

Gibt es auch Aktionen für Jugendliche?

Seit 1953 führt der Volksbund internationale Jugendbegegnungen und Workcamps unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den Frieden“ in ganz Europa durch. Es werden natürlich auch Projekte vor Ort unterstützt. Drei solcher Projekte mit Schülern und Konfirmanden befinden sich zurzeit in der Abstimmung mit örtlichen Vertretern. Unterstützung erfahren wir bei solchen Aktionen durch den Bildungsreferenten und auch durch die Geschäftsstelle des Bezirksverbandes. Weiterhin wird gerade eine Fahrt nach Hannover zum Niedersächsischen Landtag organisiert. Teilnehmer sind verdiente, langjährige ehrenamtliche Sammler.

Haben Sie ein Motto für Ihre Arbeit?

Richard von Weizsäcker hat es einmal so ausgedrückt: Nur wenn wir nicht vergessen, was geschehen ist, sind wir sensibel für das, was vor uns liegt. Dahinter stehe ich! Das passt zur Sache.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Er wurde aus der Not heraus gegründet, das ist kein schöner Anlass für einen 100. Geburtstag. Es ist jedoch schön zu erleben, was Menschen auch im Positiven leisten können. Ich wünsche mir, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge weiterhin in seiner weltweiten Friedensarbeit Interesse, Anerkennung und Unterstützung findet.