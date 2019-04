Whiteboards für alle Grundschulen

Sankt Hülfe/Heede – Die Grundschule in Sankt Hülfe-Heede hat ein neues interaktives Whiteboard erhalten. Bereits im Jahr 2010 war die Schule im Rahmen des Modellprojekts der Klosterkammer Hannover „Klassenraum Stressfreies Lernen“ mit einem interaktiven Whiteboard ausgestattet worden. Die Schule gehörte damals im Umkreis zu den wenigen Vorreitern in Sachen digitale Medien. Aufgrund eines Defektes am ersten Gerät wurde nun das neue Modell in der Schule installiert.

Interaktive Whiteboards können vielfältig eingesetzt werden und sind im Rahmen der Digitalisierung von Schulen unabdingbar, so die Stadt Diepholz in einer Pressemitteilung. Auf dem Medium kann geschrieben und gezeichnet werden wie auf einer Tafel. Es dient als Anzeigefläche für Präsentationen, Filme oder Bilder, in die zeitgleich handschriftlich mit dem Finger oder einem Stift Notizen oder Zeichnungen eingefügt werden können. Viele Schulbuchverlage bieten hierfür mittlerweile speziell entwickelte und auf die jeweiligen Lehrwerke zugeschnittene Tafelbilder und Arbeitsmaterialien für den Schulunterricht an.

Bürgermeister Florian Marré, die Ortsvorsteher von Heede und Sankt Hülfe, Ralf Müller und Heinfried Sudmann, sowie Frank Werner und Stefanie Stalljohann vom Bildungsbüro der Stadt Diepholz besuchten die Schule, um sich zusammen mit der Schulleiterin Susanne Brandt die technische Neuerung demonstrieren zu lassen.

Brandt, die sich über das neue Gerät an ihrer Schule freute, schaut jedoch auch mit einem kritischen Auge auf die digitale Entwicklung an den Schulen: „Unser oberstes Ziel ist es, die Schüler und Schülerinnen für verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit den Medien zu sensibilisieren. Die Mehrheit der Leser nimmt ungefiltert alle Informationen auf und unterscheidet nicht zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Unsere Schüler und Schülerinnen sollen aber die Medien beherrschen und nicht von den Medien beherrscht werden“, so Brandt.

Bildungsmessen, wie die didacta, befassen sich umfangreich mit dem Thema Digitalisierung und machen dadurch deutlich: Digitale Medien in den Schulen sind die Zukunft. Diese Entwicklung sieht auch der Bürgermeister. „In der heutigen Zeit der weltweiten Digitalisierung ist es sehr wichtig, bereits so früh wie möglich die Kinder in diese Welt einzuführen, um ihnen die Kompetenz für diese Medien zu vermitteln“, erläutert Florian Marré. „Pädagogik und Technik führen bei richtigem Zusammenspiel durchaus zu höherer Bildungsqualität. Um mit den Chancen und Risiken dieser Veränderungen in der Gesellschaft erfolgreich und verantwortungsvoll umzugehen, braucht es eine funktionierende und gut gewartete Infrastruktur, kompetente Fachkräfte, ein geeignetes pädagogisches Konzept und informierte Eltern.“

Zum Schuljahr 2019/2020 sollen alle vierten Klassen der Diepholzer Grundschulen ein interaktives Whiteboard erhalten, damit die Kinder noch besser auf ihre Zukunft in weiterführenden Schulen vorbereitet werden, so die Stadtverwaltung.