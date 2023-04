Aus Diepholzer ZF-Werk wird Signata

Von: Eberhard Jansen

Das Firmenschild an der Siemensstraße ist schon ausgetauscht: Der Eigentumsübergang des bisherigen Diepholzer ZF-Werkes „Electronic Interfaces“ läuft und soll formell Mitte des Jahres vollzogen werden. © ZF

Das Firmenschild am ZF-Gebäude an der Siemensstraße in Diepholz ist schon ausgetauscht. ZF bereitet den im vergangenen Jahr beschlossenen Eigentümerwechsel vor, der so erstmals nach außen sichtbar wird. Das ZF-Geschäftsfeld Electronic Interfaces (früher „Schaltungssysteme“) geht unter der Marke Signata „in eine neue Zukunft als mittelständischer Technologieführer bei Schalthebelsystemen, Aktuatoren und haptischen Bediensystemen für die Automobilindustrie“, so eine Pressemitteilung des Automobilzulieferer-Konzerns ZF.

Diepholz – Mehr Eigenständigkeit und mehr Spielraum, zugleich eine hohe Kontinuität in der Beschäftigungssicherung wie auch bei der Belieferung der internationalen Kunden – das seien im März 2022 die Argumente für den geplanten Eigentümerwechsel der Produktlinie Electronic Interfaces von ZF unter das Dach der Aequita-Gruppe gewesen, so die Pressemitteilung. Anders ausgedrückt: ZF sah für die in diesem Werk in Diepholz produzierten Schaltungssysteme keine Zukunft mehr – angesichts von immer mehr Fahrzeugen mit Elektromotor, die keine Schaltung brauchen. Der Konzern verkaufte das Werk in Diepholz an die Aequita-Gruppe.

Zur Vorbereitung dieses Eigentümerwechsels hat ZF aus seinem Geschäftsfeld eine eigenständige GmbH mit dem Markennamen Signata gemacht, der nun offiziell eingeführt wird. Formell wird der Eigentümerwechsel voraussichtlich Mitte des Jahres mit dem „Closing“ vollzogen, teilte ZF am Donnerstag mit. Dann geht die neugegründete Signata GmbH zu 100 Prozent auf die Aequita-Gruppe über. Die unternehmerische Eigenständigkeit des vormaligen Geschäftsfelds Electronic Interfaces unter dem neuen Dach werde sich dann nicht nur im Namen und dem Erscheinungsbild, sondern auch in den Unternehmensprozessen zeigen. Diepholz bleibt laut der Mitteilung Headquarter (Hauptquartier) und Forschungszentrum der Signata GmbH. Von Diepholz aus werden auch die Auslandsstandorte Kuklen (Bulgarien), Shenyang (China), Juàrez (Mexiko) und Northville (USA) gesteuert.

Bei der Ausrichtung auf Zukunftstechnologien, etwa wenn es um magnet-orheologische Flüssigkeiten für die haptische Steuerung von sonst flachen Displays geht, könne eine eigenständige Signata GmbH flexibler und marktgerechter agieren als unter dem Dach des ZF-Konzerns, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

„Aufbruch in neue Ära“

„Die Umfirmierung ist ein sichtbares Zeichen für unseren Aufbruch in eine neue Ära“, so Thomas Buda, Geschäftsführer der Signata GmbH und zuvor Leiter des ZF-Geschäftsfeld Electronic Interfaces: „Unser Ziel ist es, ein mittelständischer Technologieführer auf dem Gebiet der haptischen Bediensysteme und Aktuatoren zu werden mit hohem Innovationspotenzial und weltweiter Präsenz.“

Die Signata GmbH mit insgesamt 800 Mitarbeitenden an weltweit fünf Standorten bleibt laut der Mitteilung für ihren deutschen Hauptstandort tarifgebunden und hat auch sonst alle bestehenden tariflichen und rechtlichen Vereinbarungen für die Belegschaft übernommen.

Aequita Die in München ansässige inhabergeführte Industriegruppe Aequita, zukünftige Eigentümerin des bisherigen Diepholzer ZF-Werkes „Electronic Interfaces“, investiert nach eigenen Angaben in mittelständische Unternehmen beziehungsweise Konzernabspaltungen sowie Nachfolge- und Transformationssituationen in Europa. „Basierend auf einer soliden Kapitalbasis, unternehmerischer Expertise und Erfahrung sowie einem gelebten Partnerschaftsansatz, liegt der Fokus auf dem Erwerb und der langfristigen Wertentwicklung von Unternehmen, die von dem operativen Engagement von Aequita profitieren können“, so das Unternehmen über sich selbst: „Um nachhaltiges Wachstum zu erzielen, bringt Aequita einen frischen Blick und profundes Know-how für alle Bereiche des Geschäfts, wie die Entwicklung des Umsatzes, die Optimierung der Produktion und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung.“

Widerspruch eingelegt

Wie die Mediengruppe Kreiszeitung aus Kreisen der etwa 500 Mitarbeiter des betroffenen Werkes in Diepholz erfuhr, sollen 131 Mitarbeiter des Werkes dem Betriebsübergang zum Käufer widersprochen haben. Diese Zahl wollte ZF nicht kommentieren. Ein Sprecher erklärte aber auf Nachfrage: „Der Gesetzgeber räumt bei Betriebsübergängen den betroffenen Mitarbeitern das Recht ein, dem Betriebsübergang zu widersprechen. Dies ist ein normaler Vorgang, basierend auf persönlichen Entscheidungen. Auch bei ZF haben Beschäftigte des Geschäftsfelds Electronic Interfaces von diesem Recht Gebrauch gemacht. Der Widerspruch hat keine Auswirkungen auf den Verkauf des Geschäftsfelds an Aequita.“ Was den Widerspruch angeht, so habe dies laut einem ZF-Sprecher keine Konsequenzen für die Mitarbeiter, die diesen eingelegt haben: „Diese Mitarbeiter können bei Signata weiterbeschäftigt werden. Sie werden dann wie bisher in den Arbeitsprozess integriert und können den neuen Eigentümer mit ihrem Know-how im laufenden Geschäftsbetrieb unterstützen.“