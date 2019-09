Wenn der Hund Rollen bekommt

Aschen – Amelie hat einen kleinen Hund gebastelt. Aus Pappmaché. Jetzt will die Viertklässlerin aus der Grundschule Aschen dem Vierbeiner noch einen fahrbaren Untersatz verschaffen – solarbetrieben. Amelie nimmt an dem Projekt „Solar bewegt“ teil. Dass es dieses an ihrer Schule gibt, dafür hat die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung mit einer stattlichen Spende den Boden bereitet.

Der kleine Werkraum der Aschener Schule war voll besetzt mit gut gelaunten Gästen: Neben dem Diepholzer Bürgermeister Florian Marré, Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek und Vorstandsmitgliedern des Aschener Schulfördervereins waren Vertreter der Ulderup-Stiftung anwesend. Und die waren nicht mit leeren Händen gekommen: Die Stiftung hatte der Schule jüngst 10 000 Euro für Investitionen im Bereich Technik gespendet. Nun waren alle Besucher natürlich neugierig, wie das Geld eingesetzt worden war.

Neben einem fahrbaren interaktiven Display, einer Tischbohrmaschine, einer Decoupiersäge und Lötkolben waren 35 Solarbaukästen auf der Anschaffungsliste, der Grundstein für „Solar bewegt“. Jeder der 16 Viertklässler hatte ein Basisfahrzeug erhalten. Die Kinder lernen damit, was erneuerbare Energien sind, und erforschen die Wirkung der Solarenergie. Sie lernten die Bauteile eines solarbetriebenen Stromkreises kennen und wie man die Hauptkomponenten eines Solarmoduls zusammensetzt. Dazu gehörten natürlich auch die Sicherheitsregeln.

Am Ende hat jede Schülerin, jeder Schüler ein fahrbares Grundmodell, was dann abschließend individuell gestaltet wird: Als Lkw, Auto – oder eben wie bei Amelie als fahrbarer Hund...

Nicht nur in der Theorie sollen die Schülerinnen und Schüler etwas lernen, sondern das Wissen auch spielerisch-konstruktiv umsetzen.

„Wir hoffen, dass Ihr dabei nicht nur etwas lernt, sondern dass es auch Spaß macht“, sagte Dr. Thomas Schulze, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Und er bescheinigte den Viertklässlern: „Das Geld für Euch ist total gut investiert.“

Die Idee für ein solches Technik-Angebot sei in der Wissenswerkstatt entstanden, berichtete Schulze später. Diese sei mit ihren außerschulischen Technikangeboten für junge Leute extrem erfolgreich. „Und da haben wir uns gefragt, ,was ist eigentlich in der Schule mit Technik?‘“ Das Ziel sei – wie bei der Wissenswerkstatt – junge Leute frühzeitig für Technik zu interessieren. „Wer nie mit Technik in Kontakt gekommen ist, warum sollte der eine Ausbildung zum Ingenieur anstreben?“

In Aschen wollen die Verantwortlichen nun möglichst in den nächsten Jahren in allen vierten Klassen ein solches Technik-Angebot machen. „Eine Fortführung wäre auch in unserem Sinne“, sagte Schulze, der unterstrich, dass die Investition in enger Absprache mit dem Schulträger – also mit der Stadt Diepholz – und der Wissenswerkstatt erfolgt sei.

Die grundlegende Schulausstattung sei weiterhin Sache des Schulträgers, unterstrich Schulze und Marré fügte hinzu, das neue Angebot sei „nicht Ersatz, sondern Ergänzung.“

Froh über die Förderung der Stiftung zeigten sich auch Fördervereins-Vorsitzender Jens Hellbernd und Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek.

Gut möglich, dass es demnächst auch in den anderen Diepholzer Grundschulen ähnliche Angebote gibt. Wie Schulleiterin Birgit Köster berichtete, gibt es dort entsprechende Pläne. Die Anträge würden vorbereitet und die Stiftung muss entscheiden.