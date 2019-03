Wenn das Güllefass digital wird

„Smart Farming“: 250 Zuhörer beim Landwirte-Forum der Kreissparkasse

+ „Precision Farming“ vor 50 Jahren: Referent Prof. Dr. Patrick Ole Noack zeigte ein Bild, was vielen in der Runde noch bekannt sein dürfte. Mittlerweile hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. Foto: Reckmann

Diepholz - Von Sven Reckmann. „Smart Farming“, was ist das eigentlich? Im Vorfeld des Vortrags zu dem Thema beim Landwirte-Forum in der heimischen Sparkasse hatte deren Vorstandsvorsitzender Ralf Finke eine Zeichnung mitgebracht: Bauer und Kuh liegen entspannt am Feldrand im Liegestuhl und schauen den autonom fahrenden (und erntenden) Maschinen auf dem Acker zu. Alles automatisch, alles entspannt.