Landwirte suchen das Gespräch mit Kunden vor dem Verbrauchermarkt

Diepholz - Von Simone Brauns-Bömermann. Anders als die Konsumenten sehen die Landwirte aus der Region Diepholz jeden Tag, wie die Lebensmittel, die später in den Verbrauchermärkten in den Regalen liegen, produziert werden. Und genau mit diesen Konsumenten wollten die Landwirte am Samstag ins Gespräch kommen – und zwar ohne den Umweg über Dritte oder der Medien, also von Angesicht zu Angesicht. Sie wollten den Verbrauchern erklären, wie in der modernen Landwirtschaft Lebensmittel erzeugt werden. So fanden sich vor dem Combi-Verbrauchermarkt in Diepholz zahlreiche Landwirte zur Aktion „Wir machen Euch satt!“ ein.

Sie setzten damit bereits im dritten Jahr auf das Gespräch und das Kennenlernen. „Wenn sie unseren Hof besuchen möchten, erklären wir gerne vor Ort die Arbeit“, lädt Mathis Langhorst, Junglandwirt und Student im Studiengang „Bachelor of Science Landwirtschaft“ in Osnabrück Haste die Einkaufenden ein.

„Ich bin da ganz bei euch“, erklärte Angelika Klaas aus Drebber, als sie mit ihrem Einkaufswagen aus dem Markt schob. Sie verstehe den Ärger der Landwirte, die sich zur „bäuerlichen Landwirtschaft“ aus der Region zählen. Die meisten Einkaufenden ließen sich gerne ansprechen, wollten wissen, warum die Landwirte in ihren orangenen Warnwesten mit der Aufschrift „Frag doch mal den Landwirt“ protestieren.

Mit dieser Aktion zeigten die Landwirte Gesicht und somit auch den Menschen, der hinter den verpackten Lebensmitteln in den Regalen steht. Das war auch für die Kunden ein Denkanstoß: „Bin ich eigentlich mit der Qualität zufrieden, die ich einkaufe? Oder will ich mir die Erzeugung einmal selbst anschauen, statt nur darüber zu diskutieren?“

In Diepholz lief der dezente Protest vor dem Combi-Markt an der Flöthestraße entspannt ab. Die Landwirte veranstalteten keinen Spießrutenlauf für die einkaufenden Diepholzer, drängten sich nicht auf, sondern gaben authentisch und vor allen sehr dezidiert Auskunft über ihre Arbeit.

Die Aktion wurde zur Interaktion mit manchmal überraschendem Ausgang. Wie bei Inge Klatte aus Diepholz, die auf die Frage: „Sind Sie zufrieden mit den Produkten im Markt der Landwirte hier draußen?“, antwortete: „Wenn ich in meinem Alter auch noch unzufrieden durch den Tag liefe, was wäre das schlimm!“

„Wieso tut ihr so, als wäre alles in Butter?“

Die meisten Resonanzen waren positiv: „Wenn es euch gut geht, geht es uns auch gut, ernährungstechnisch“, war zum Beispiel ein Zuspruch. Aber auch kritische Fragen mussten sich die Landwirte gefallen lassen: „Wieso stellt ihr euch hier hin und tut so, als wenn alles in Butter ist?“, wollte Reinhard Ernst aus Diepholz wissen. Er sprach dabei von der Diskussion über zu hohe Nitratwerte im Trinkwasser mit Bezug auf die intensive Landwirtschaft und Veredlungsindustrie in der Region als Mitverursacher.

Natürlich habe sich die Landwirtschaft extrem verändert im vergangenen Jahrhundert, bedingt durch zahlreiche Einflüsse wie Finanzen, Essverhalten und globale Märkte. Das wissen auch die Landwirte, die sich zeitgleich zu den Protesten in Berlin, die sich gegen Massentierhaltung, Überdüngung und Gentechnik aussprechen, positionieren.

Positiv schauen die zwei Studienkollegen Mathis Langhorst aus Diepholz und Matthias Kolbeck aus Kroge/Lohne in ihre Zukunft als konventionelle Landwirte: Beide haben Abitur gemacht, eine Ausbildung zum Landwirt absolviert und studieren nun Landwirtschaft. „Da bekommen wir alle Facetten, Forschung und viel dezidiertes Fachwissen vermittelt und können den pauschalisierten Vorurteilen mit Fakten gegenübertreten.“

Anlass für die beiden Demonstrationen in Berlin und der Positionierung der Diepholzer Landwirte war die Agrarmesse Grüne Woche, die derzeit in Berlin läuft.