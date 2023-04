Kulturring tritt auf die Bremse

+ © Brauns-Bömermann, Simone Operetten-Vorführung auf der Diepholzer Theaterbühne. Der Kulturring hat die Bilanz der Saison 2021/22 gezogen. © Brauns-Bömermann, Simone

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Reckmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Zuschauerzahlen haben das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht. In der neuen Saison gibt es weniger Veranstaltungen und ein flexibleres Abonnement.

Diepholz – „Das ist leider eine sehr traurige Bilanz.“ Das sagte Vorstandsmitglied Ines Heidemann unmissverständlich bei der Mitgliederversammlung des Diepholzer Kulturrings im Rathaus mit Blick auf die Spielzeit 2021/22. Die Besucherzahlen hatten die Erwartungen nicht erfüllt. Waren in der Vor-Coronazeit in der Saison 2019/20 noch 5 910 Besucher zu 23 Veranstaltungen gekommen, waren es nun 3 215 Besucher bei 27 Veranstaltungen. In der Saison 20/21 konnten wegen der Pandemie insgesamt nur drei Veranstaltungen stattfinden. Die fehlenden Zuschauer machten sich auch in der Kasse bemerkbar: Die Bilanz wies einen Verlust von rund 65 000 Euro auf.

Bitter war der Rückgang vor allem im Bereich Schauspiel: In der Saison 19/20 kamen hier noch durchschnittlich 277 pro Veranstaltung, in der Saison 21/22 waren es noch 94 im Schnitt.

„Wir sind ein Stück weit ratlos“, räumte Vorsitzender Reinald Schröder ein. Mögliche Erklärung für den Besucherschwund: die Zurückhaltung gegenüber großen Veranstaltungen könnte bei vielen Menschen noch vorherrschen.

Aber die Kulturring-Verantwortlichen wollen gegensteuern: Zum einen gebe es weniger Veranstaltungen. Die Zahl der – kostenintensiven – Schauspiele wird auf vier reduziert, insgesamt sinkt die Zahl der Veranstaltung von 27 auf 18. Auch auf eine offizielle Programm-Vorstellung verzeichnet der Kulturring dieses Mal.

Abonnement wird flexibler

Die zweite Neuerung: Das Abo wird flexibler gestaltet, es kann nun auch vom Veranstaltungen aus verschiedenen Bereichen (z.B. Konzert und Schauspiel) bestückt werden.

Wer drei Karten für unterschiedliche Veranstaltungen kauft, erhält einen Rabatt von zehn Prozent, bei mindestens sechs Karten für sechs Veranstaltungen sind es 15 Prozent.

„Es ist nicht mehr das klassische Abonnement, bei dem es vier Konzerte gibt, und die muss man nehmen. Die Besucher können auch Theater und Konzerte gemischt wählen“, erklärte Schröder.

+ Kulturring-Vorstandsmitlied Ines Heidemann stellte bei der Mitgliederversammlung die Besucherzahlen für die Saison 2021/22 vor: Dort war es nicht gelungen, die Zahlen aus der Vor-Coronazeit wieder zu erreichen. © Reckmann

Gleichwohl will man den bisherigen treuen Kunden die Möglichkeit einräumen, auch weiterhin den angestammten Platz zu belegen. Erst nach einer Warte- und Entscheidungszeit von drei Wochen würden diese Plätze dann gegebenenfalls freigegeben. „Das wollen wir unseren treuen Abonnenten zusichern, dass sie ihren angestammten Platz behalten können.“

Der Vorsitzende gab den Mitgliedern einen kurzen Überblick über das, was in der bald startenden Saison geplant ist. Das genaue Programm erscheint im Juni und liegt dann auch wieder dieser Zeitung bei.