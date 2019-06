Weniger Betriebsgründungen

Landkreis Diepholz – Die Zahl der Unternehmensgründungen ist im Landkreis Diepholz deutlich gesunken. Das meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK). Ihrer Pressemitteilung zufolge haben sich im vergangenen Jahr 1 443 Gründer mit einem eigenen Betrieb selbstständig gemacht – und damit rund sechs Prozent weniger als noch im Vorjahr.

Der Landestrend bei Unternehmensgründungen sei zwar ebenfalls rückläufig, stellt die IHK fest, falle aber in Niedersachsen mit minus einem Prozent auf 46 314 Gründungen wesentlich moderater aus.

Möglich, dass sich im Landkreis Diepholz weniger Menschen als in den Vorjahren zum Sprung in die Selbstständigkeit gezwungen sahen. „Der gute Arbeitsmarkt bietet potenziellen Gründern derzeit überall und auch im Landkreis Diepholz viele attraktive Job-Alternativen“, sagt Constantin von Kuczkowski, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Syke. Allerdings seien die Gründungszahlen im vergangenen Jahr im Bezirk der IHK Hannover in den Landkreisen Göttingen, Hameln, Hildesheim und Nienburg sowie in der Landeshauptstadt Hannover trotzdem gestiegen.

Positiv sei im Landkreis Diepholz jedoch die Gründungsintensität: Mit 67 Neugründungen auf 10 000 Einwohner liege sie deutlich über dem niedersächsischen Landesschnitt von 58 – auch wenn der Diepholzer Vorjahreswert noch 71 pro 10 000 Einwohner betragen habe.

Den Sprung in die Selbstständigkeit wagen im Landkreis Diepholz die meisten Gründer mit Dienstleistungen: In diesem Wirtschaftsbereich, der laut Constantin von Kuczkowski im Landkreis Diepholz stets die höchste Gründungsaktivität aufweist, lag die Zahl der Betriebseröffnungen 2018 knapp über dem Vorjahreswert (plus 0,8 Prozent auf 521 neue Betriebe). Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich laut IHK im Bereich Immobilien (plus 4,5 Prozent auf 46 neue Unternehmen), während in Verkehr und Logistik mit 37 neuen Unternehmen exakt der Vorjahreswert erreicht wurde. „Alle übrigen Branchen hatten teils deutliche Rückgänge zu verzeichnen“, so von Kuczkowski – etwa der Handel (minus 5,5 Prozent auf 342 neue Betriebe), das Baugewerbe (minus 7,1 Prozent auf 157), das Gastgewerbe (minus 6 Prozent auf 63) und das verarbeitende Gewerbe (minus 30,2 Prozent auf 44).

Zur Sorge sieht der IHK-Geschäftsstellenleiter dennoch keinen Grund: „Trotz des Rückgangs bei den Gründungszahlen hat der Landkreis Diepholz im vergangenen Jahr erneut eine positive Gewerbebilanz zu verzeichnen; die Unternehmen zeigen sich somit erfreulich bestandsfest.“ Das beweist die Zahl der Gewerbeabmeldungen. Sie sank 2018 um rund 4 Prozent auf 1 256 Betriebsaufgaben.

Die Gewerbebilanz, das heißt, der Saldo aus Neugründungen und den Geschäftsaufgaben, fiel im Berichtsjahr entsprechend positiv aus: ein Plus von 187 Betrieben. „Der Landkreis Diepholz erreichte damit in der Gewerbebilanz bezogen auf die Einwohner einen Wert von plus neun pro 10 000 Einwohner und lag damit über dem niedersächsischen Landesschnitt von plus sieben“, heißt es abschließend. sdl