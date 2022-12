Weihnachtsmarkt in Diepholz geht weiter

Von: Eberhard Jansen

Beim Diepholzer Weihnachtsmarkt war am frühen Freitagabend viel los - insbesondere an den Glühweinständen. © Jansen

Nach einem ruhigen Donnerstagabend – wohl durch das Spiel der Deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM bedingt – ist der Diepholzer Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone – verlängert um die Bereiche Ceka/St.-Nicolai-Kirche und bis zur Ledebourstraße – am Freitag in die zweite Runde gegangen. Der Besuch war gut - insbesondere am Abend.

Diepholz –An 30 Buden präsentieren die Teilnehmer – Diepholzer Vereine, Privatleute und professionelle Marktbeschicker – beim Diepholzer Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone ihr Angebot in adventlicher Atmosphäre. Auf der Bühne gab es Auftritte von Schülern der Musikschule Monika Zilke und des Männerchores Diepholz.

Ehrenamtlich organisiert

Der Weihnachtsmarkt wird von einer Gruppe der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz ehrenamtlich organisiert. Diese Arbeit übernehmen dieses Mal nur drei Mitglieder, da es krankheitsbedingt viele Ausfälle in der Eventgruppe gibt. Bürgermeister Florian Marré dankte in seiner Eröffnungsrede den Ehrenamtlichen und kritisierte gleichzeitig die vielen negativen Kommentare in sozialen Netzwerken. Er fordert die Kritiker auf, sich ehrenamtlich zu engagieren, mitzuhelfen und mitzugestalten – statt vom Sofa aus Internet-Kommentare zu schreiben.

Bis 21 Uhr geöffnet

Der Diepholzer Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Nachmittags und abends gibt es ein Musikprogramm auf der Bühne. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus.

Die Bahnhofstraße kann während des Weihnachtsmarktes nicht mehrere Tage für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, erklärte Sebastian Hering vom Fördergemeinschafts-Eventteam. Diese Straße, die den Markt zwischen Fußgängerzone und dem Bereich Ceka/St.-Nicolai-Kirche durchschneidet, müsse offen bleiben, da die Hindenburgstraße wegen der Bauarbeiten noch gesperrt ist und auch der Linienbusverkehr über die Bahnhofstraße läuft.