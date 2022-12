Das war los auf den Weihnachtsmärkten im Diepholzer Land

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Adventszeit ist Weihnachtsmarktzeit! Die Menschen treffen sich auf einen Glühwein, auf einen Schnack, auf eine schnelle Bratwurst - oder sie schauen an den Ständen nach Nützlichem oder Schönem, was sich auch gut als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum macht. Am vergangenen Wochenende öffneten im Diepholzer Land gleich vier Märkte ihre Tore - in Wagenfeld, in Drebber, am Meyer-Köster-Haus in Barnstorf und in Diepholz selbst. Die Bilder gibt es hier!

1 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

2 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

3 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

4 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

5 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

6 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

7 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

8 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

9 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

10 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

11 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

12 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

13 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

14 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

15 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

16 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

17 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

18 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

19 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

20 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

21 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

22 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

23 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

24 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

25 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

26 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

27 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

28 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

29 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

30 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

31 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

32 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

33 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

34 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

35 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

36 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

37 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

38 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

39 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann

40 / 40 Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und sind ein beliebter Treffpunkt © Brauns-Bömermann