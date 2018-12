Weihnachtsbilanz der Diepholzer Polizei: Fünf Fahrer verlieren Führerschein

Landkreis Diepholz - Dass Alkohol nicht nur den zwischenmenschlichen Beziehungen schadet, sondern auch das eigene Leben für längere Zeit negativ beeinflussen kann, mussten fünf Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Diepholz über die Weihnachtstage lernen.

Ein 23-Jähriger aus Bruchhausen-Vilsen, ein 31-jähriger Sulinger, eine 73-Jährige, die in Drentwede unterwegs war, sowie ein 31 Jahre und ein 33 Jahre alter Mann in Diepholz verloren ihren Führerschein aufgrund von Trunkenheit am Steuer. Ein Verfahren wird sie noch länger an die Weihnachtsfeiertage erinnern.

