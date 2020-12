Waschmaschine ist auch an Bord

Diepholzer Dr. Achim Mayr plant mit seinem individuellen Expeditionsmobil weltweite Reisen

+ © Jansen Kein gewöhnliches Wohnmobil: Das individuell ausgebaute Fahrzeug von Dr. Achim Mayr aus Diepholz ist für Expeditionen geeignet. Mit ihm will der 61-Jährige die Panamerikana von Alaska nach Feuerland befahren. © Jansen

Diepholz – Für einen Campingplatz ist es zwar geeignet, aber deutlich überdimensioniert und auch nicht dafür gebaut: Das Expeditionsmobil kann Pisten mit Schlamm oder Staub bewältigen und durch bis zu 80 Zentimeter tiefes Wasser fahren. Der Besitzer kann es tage- oder wochenlang benutzen, ohne Versorgungsstationen oder Tankstellen anzusteuern. Dr. Achim Mayr hat sich dieses individuell konstruierte Fahrzeug zugelegt. Wenn es die Corona-Situation wieder erlaubt, möchte der 61-jährige Diepholzer damit zunächst zum Nordkap und – nach Verschiffung des in dieser Form einmaligen Mobils – die 25 000 Kilometer lange Panamericana von Alaska im Norden Amerikas bis Feuerland an der Spitze Südamerikas befahren. Danach sind Australien und Südafrika die Ziele. Für diese abenteuerlichen Touren jenseits touristischer Pfade hat Mayr nahezu alles zum Leben an Bord – sogar eine Waschmaschine.